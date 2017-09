Nyugodtan kilőheti rakétáit Észak-Korea

Az Egyesült Államok hadseregének rendelkezésére álló rakétaelhárító rendszer 100 százalékos biztonsággal kivédene egy észak-koreai rakétacsapást, ha a sztálinista rezsim elszánná magát erre a végső lépésre – állítja a technológiát szállító cég illetékes vezetője.

Az amerikai hadseregnél rendszeresített rakétaelhárító rendszer minden további nélkül elhárítana egy atomrobbanófejjel ellátott interkontinentális rakétával az USA kontinentális területe ellen indított észak-koreai csapást - állítja Leanne Caret, a fegyver technológiáját szállító Boeing védelmi, űripari és biztonsági divíziójának elnök-vezérigazgatója.

A menedzsert a CNBC kérdezte. Egy szimpla igennel válaszolt, amikor az újságírók azt firtatták: vajon az Egyesült Államok meg tudná-e védeni magát, ha a sztálinista rezsim rátámadna. A rendszer szerinte pontosan azt tenné, amit várnak tőle. Lehetőségem volt rá májusban, hogy végignézzek egy tesztet. Egy kilőtt golyóval eltaláltunk egy kilőtt golyót - jellemezte cége fegyverrendszerét.

Bővítik a rendszert

Caret különleges szerencsének tartja, hogy vezetheti a Boeing védelmi divízióját, amely high-tech rakétaelhárító rendszereket fejleszt. A csapatot, amelyet irányít úgy jellemzi, hogy ez az a 400 ember, aki gondoskodik 400 millió (bőven számolva az USA lakossága) védelméről.

A Boeing bejelentése szerint folyamatban van újabb 44 elfogóegység telepítése, amelyek kiegészítik a kiépített rendszert. A bővítéssel az év végére elkészülnek. Caret ugyanakkor úgy véli, hogy további fejlesztésekre is szükség lesz.

Reszkess rakétaember!

Az Észak-Korea körüli feszültség legutóbbi fejleményei közé tartozik, hogy a légitársaságoknak az ország légterének elkerülését ajánlják. Donald Trump az USA elnöke az ENSZ-ben elhangzott felszólalásában azzal fenyegetőzött, hogy ha a sztálinista rendszer rátámadna az országára, akkor sajnálatos módon kénytelen lenne kiadni a parancsot az ország eltörlésére a föld színéről, mind a 25 millió emberrel, aki ott él.

A rakétaember öngyilkos politikába kezdett saját maga és a rezsimje szempontjából - fejtegette Kim Dzsongunt, Észak-Korea diktátorát. Az USA kész, képes és hajlandó arra, hogy teljesen elpusztítsa ezt az országot, ám Trump szerencsére reméli, hogy erre nem lesz szükség.

Angela Merkel német kancellár szükségét látta, hogy világossá tegye: nem ért egyet amerikai kollégájával - adta hírül a Reuters. Szerinte a diplomácia és a szankciók útján kell kezelni az koreai sztálinista rezsim jelentette fenyegetést, nem erőszakkal. Elutasítom az ilyen fenyegetéseket - fogalmazott Trump kirohanására utalva.

Az EU szigorít a szankciókon

Szigorítani fogja az Európai Unió azokat a szankciókat, amelyeket észak-koreai magánszemélyek és vállalatok ellen rendelt el, válaszul a Phenjan által végrehajtott sorozatos kísérleti atomrobbantásokra és rakétatesztekre - közölték diplomáciai források a tagállamok uniós nagyköveteinek csütörtöki tanácskozását követően, írta az MTI. A névtelenséget kérő tisztségviselők arról számoltak be, hogy az ülésen megegyezés született a gazdasági korlátozások szigorításáról, amelyek így kiegészítik az ENSZ büntetőintézkedéseit.



A döntés nyomán meg fogják tiltani a beruházásokat Észak-Koreában, és az oda irányuló kőolajexportot, valamint nyolc újabb természetes személyt vesznek fel az EU szankciós listájára, és a korlátozások így már 104 magánszemélyt és 59 céget fognak érinteni. Bennfentes források szerint emellett az Európában dolgozó észak-koreai vendégmunkások által hazautalható összeget is jelentősen korlátoznák, és bővítenék a kiviteli korlátozás alá eső luxuscikkek körét. Az előzetes megállapodást várhatóan október 16-án fogják hivatalosan is elfogadni az uniós külügyminiszterek.