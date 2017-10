Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ő lehet az új Fed-elnök

Kedden már az ötödik egymást követő kereskedési napon erősödött a dollár a főbb devizákból álló kosárral szemben azon értesülések nyomán, miszerint Donald Trump amerikai elnök hajlik arra, hogy egy "héját", egy szigorú monetáris politikai híveként ismert közgazdászt jelöljön az amerikai Federal Reserve (Fed) élére.

A dollár árfolyamát alátámasztotta, hogy a kétéves lejáratú amerikai államkötvények hozama kedden kilencéves csúcsra, 1,559 százalékra emelkedett, miután híre ment annak, hogy John Taylor, a Stanford egyetem közgazdaságtan professzora tűnik a legesélyesebb befutónak a Fed elnöki pozíciójára. A jelenlegi Fed-elnök, Janet Yellen ötéves mandátuma 2018 februárjában jár le - írja az MTI.

Donald Trump elnök jelöltlistáján John Taylor és Janet Yellen mellett Jerome Powell, a Fed kormányzótanácsának egyik tagja, Gary Cohn, az elnök gazdasági főtanácsadója és Kevin Warsh, a Fed volt kormányzótanácsi tagja is szerepel. A The Wall Street Journal című lap úgy tudja, hogy az elnök a múlt héten tárgyalt Taylorral, míg Warsh és Powell a múlt hónapban járt a Fehér Házban. Janet Yellennel csütörtökön találkozik az elnök, és bár kapcsolatuk nem felhőtlen, van esély arra is, hogy Yellen megtarthatja tisztségét.

A Fed vezetőjének személyére az amerikai elnök tesz javaslatot, de a kinevezéshez szükséges a szenátus jóváhagyása.

Lee Hardman, a legnagyobb japán bank, az MUFG londoni központjának devizapiaci elemzője kijelentette: ha Taylort választják meg a Fed következő elnökének, nem lenne meglepve, ha a dollár árfolyama rögtön 3-5 százalékkal erősödne.

John Taylor a szabályokra alapozott monetáris politika híve, piaci vélemények szerint Yellennél szigorúbb monetáris politikát folytatna, azaz valószínűleg gyorsabb ütemben emelné a kamatokat, erősítve a dollárt ezáltal. Hardman rámutatott, hogy a tőkepiacokat kevésbé támogatná és növelné a kamatemelés jelenleg beárazott esélyeit, ha a monetáris politika alakításának stratégiája az inkább szabályokra alapozott megközelítés felé mozdulna el.

A dollárindex - a dollár értékét a hat főbb devizából, az euróból, a jenből, az angol fontból, a kanadai dollárból, a svéd koronából és a svájci frankból álló kosárhoz viszonyító mutató - fél százalékkal, 93,549 pontra emelkedett kedden. Az euró árfolyama 0,40 százalékkal 1,1749 dollárra süllyedt, majdnem 3 százalékkal gyengült a szeptemberben elért két és fél éves csúcshoz képest.

