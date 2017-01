Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Oettinger megszorongatása elmaradt

Hétfőn volt Günter Oettinger digitális gazdaságért felelős uniós biztos szakbizottsági meghallgatása az Európai Parlamentben, miután Jean-Claude Juncker az Európai Bizottság elnöke a testület alelnöki pozíciójára őt jelölte a távozó Krisztalina Georgieva helyére. A nagy meglepetés elmaradt - írta a Bruxinfo.

Günther Oettingert néhány napja jelölte az Európai Bizottság alelnöki pozíciójára Jean-Claude Juncker, a távozó Krisztalina Georgieva helyére. A bolgár biztos a 161 milliárd eurós költségvetés felett őrködött, 30 ezer alkalmazott tartozott alá és egyben a testület egyik alelnöke is volt. Posztját egy világbanki vezetői beosztásra cserélte le.

A német biztos megbízása ellen több európai parlamenti képviselő is tiltakozott a meghallgatás előtt, úgy vélték ugyanis, hogy a biztos elmúlt időben - például kínai diplomatákra - tett nyilatkozatai és olyan esetek miatt (például egy budapesti repülőútja egy oroszbarát német befektető-lobbista magángépén), amelyekkel szerintük megsértette a biztos az etikai kódexet, alkalmatlanná teszi Oettingert az új poszt betöltésére.

A brüsszeli portál szerint Oettinger a két órás, az Európai Parlament (EP) költségvetési szakbizottságában tartott meghallgatása során nem úszhatta meg ugyan, hogy az olyan nagy port kavart tavalyi - például a "ferde szemű" kínai diplomatákról tett - kijelentéseit felhánytorgassák neki, de ezekből viszonylag magabiztosan kilábalt. Határozott, óvatos és mentegetőző volt, de azért nem megalázkodó - vélekedett a Bruxinfo.

Oettinger - aki biztosi karrierje előtt a több EU-tagállam méretét is meghaladó Baden Wüttemberg tartomány miniszterelnökeke volt - szakmai kérdések tekintetében viszont az utólagos visszhangok szerint határozottan jó benyomást tett, igaz az igazán kényes és ellentmondásos költségvetési kérdésekben, mint például miként képzeli el a közösségi források rendszerét a jövőben, még csak állást sem kellett foglalnia, mert ez ügyben majd elsősorban Mario Monti e tárgyban születő jelentésére kell majd támaszkodnia - jegyezte meg a brüsszeli portál.

Oettinger jó benyomást keltett leendő "munkaügyisként" is: egyfelől az új felvételek szűkítését, másfelől a női vezetői arány növelésének a folytatását ígérte, ugyanakkor határozottan állást foglalt bármilyen munkahelyi (nemi) diszkrimináció lehetősége ellen.



A Bruxinfo szerint az általános benyomás az volt, hogy a német biztos gond nélkül megszerzi majd csütörtökön a teljes EP-plenáris támogatását is. Az viszont egyelőre kérdéses, hogy a bizottság elnökhelyettesi rangját is örökli-e bolgár elődjétől. Ennek eldöntése a bizottsági elnök kizárólagos hatáskörébe tartozik.