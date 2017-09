Olasz nagykövet: Olaszország lesz Magyarország harmadik legnagyobb üzleti partnere

Már az idén Olaszország lesz Magyarország harmadik legnagyobb üzleti partnere - Németország és Ausztria után -, mivel 2017-ben a két ország közötti kereskedelmi forgalom elérheti a 10 milliárd eurót - mondta Massimo Rustico, Olaszország budapesti nagykövete.

Domokos Erika, 2017. szeptember 12. kedd, 17:43

Ajánlom

Mintegy 2500 olasz cég van Magyarországon, de a következő években a kapcsolatok intenzív fejlesztésére törekednek a gazdaság mellett az oktatás és a kultúra terén is - mondta a nagykövet az első olasz üzleti nap keretében rendezett sajtótájékoztatón, Debrecenben az MTI tudósítása szerint.

A magyar kivitel tavaly 4,5 milliárd euró volt, míg Olaszország 4 milliárd euróért exportált Magyarországra, a magyar többletet elsősorban a járműipari exportból származott.

A kézműipari termékekben Olaszország a második legnagyobb exportőr Európában, míg az idén várható 450 milliárd euró teljes ipari exporttal, a világ tíz legnagyobb exportálója között van - részletezte Massimo Rustico.

Debrecenben jelenleg is működnek olasz vállalkozások, de további befektetőket várnak, ezért a potenciális debreceni partnerek októberben részt vesznek az első olasz-magyar üzleti fórumon Milánóban, de ott lesznek a torinói üzleti fórumon is - mondta Papp László debreceni polgármester. Olyan projekteket is keresnek, amelyeket együttesen, európai források felhasználásával valósíthatnának meg Debrecenben, illetve a régióban magyar és olasz vállalkozások.

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.