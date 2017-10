Órákon belül óriási fordulat jöhet az európai drámában

Az Egyesült Királyságot kormányzó konzervatív párt egyik képviselője 50 százalék esélyt ad annak, hogy Theresa May miniszterelnök már pénteken lemond. Ezt megelőzően egy korábbi miniszter azt állította, hogy sok tory politikus azt szeretné, ha a hét végéig távozna posztjáról.

Komócsin Sándor, 2017. október 6. péntek, 09:03

A baloldali brit Guardian sajtóorgánum internetes portálja némi kárörvendéssel foglalta össze, hogyan fogadta az európai sajtó Theresa May konzervatív miniszterelnök rendkívül szerencsétlenre sikerült szerdai beszédét a kormánypárt kongresszusán. Nem túloz a Guardian azzal a megjegyzéssel, hogy a fogadtatás brutális volt.

May felszólalását megszakította egy humorista, aki átnyújtott neki egy P45-ös formanyomtatványt, amelyet azok kapnak Nagy-Britanniában, akik kilépnek a munkahelyükről. Eközben azt kiáltotta, hogy a felmondólevelet a főnökét időként nyíltan (újságcikkben is) piszkáló Boris Johnson külügyminiszter küldte. Ezt követően miniszterelnöknek köhögési rohamok miatt kellett félbeszakítani mondandóját, végül elkezdtek lehullani a betűk a háta mögött látható jelmondatokról.

Rémálommá vált álmok

A francia Libération szerint a brit kormány fejének sikerre lett volna szüksége, ám beszéde katasztrofálisra sikeredett, inkább illett egy komédiába, mint egy pártkongresszusra. May a történet végére elvérzett, darabjaira hullott és talán elindult kifelé a hatalomból. A Le Monde egyetért laptársával abban, hogy beszéd May politikai gyengeségének szimbóluma lett. Erőtlenül érkezett a pulpitusra és majdnem könnyek között távozott onnan.

A német Bild bulvárlap címe szerint minden rosszul sült el Lady Brexitnek. A brit kormányfő viselkedése mindent tükrözött kivéve a magabiztosságot és a tekintélyt. A Handelsblatt gazdasági szaklap szerint egyetlen politikus sem akarja, hogy fizikailag gyengének látsszon, főként akkor, amikor politikailag is gyengélkedik. A Die Welt úgy látja, hogy a beszéd bizonytalanságot keltett a miniszterelnök és pártja körül is.

A spanyol El Pais szerint a félresiketült beszéd romba döntötte May próbálkozását arra, hogy megerősítse befolyását a pártjában és az országban. A lap úgy látta, hogy lábujjhegyen járta körbe a brexit kérdését. A belga és a holland újságok arról írtak, hogy a britek álmáról szóló beszéd rémálommá vált.

Felfordulás

A beszéd után azonnal lábra kaptak hírek arról, hogy több tucat tory parlamenti képviselő May távozását akarja karácsonyig. Korábban sokan aggódtak, hogy egy utódlási harc káoszt okozhat az ország kormányzásában és megakaszthatja az EU-val folytatott, amúgy is nyögvenyelősen haladó válási tárgyalásokat.

A kérdést csütörtök délben Ed Vaizey, May elődje David Cameron kormányának kulturális minisztere állította élére. A Bloomberg tudósítása szerint azt mondta, hogy a miniszterelnök elvesztette párttársai bizalmát, ezért sokan úgy vélik, eljött az ideje, hogy még a hét vége előtt távozzon hivatalából. Ezzel utat nyitna azelőtt, hogy a párt kongresszusa új irányt mutathasson az országnak.

Ehhez a véleményhez csatlakozott egy neve elhallgatását kérő parlamenti képviselő is, majd később egy szintén névtelen konzervatív politikus azt mondta a Sky New munkatársának, Tamara Cohennek: 50 százalékos esélyt ad arra, hogy May még pénteken beadja lemondását.

Néhány órával később az Evening Standard azt jelentette, hogy korábbi miniszterek is csatlakoztak ahhoz 30 fős csoporthoz, amely rá akarja venni a kormányfőt a távozásra az év vége előtt. A kongresszusról kiszivárgó információk szerint a többség támogatja ugyan Mayt, ám meglepően sokan tartózkodnak ettől. A BBC jelen lévő tudósítója alakulófélben lévő "összeesküvéseket" látott. A kormány kommunikációs irodája azt állítja, hogy a miniszterelnök nem foglalkozik a lemondás gondolatával.

Szegény embert...

A font gyengüléssel nyugtázta a kezdődő káoszt: a brit valuta háromhetes mélypontra, az 1,32 dollár/fontos szintre esett a miniszterelnök jövőjével kapcsolatos találgatások hírére. Napközben a Financial Times arról írt, hogy a gazdaság vártnál rosszabb teljesítménye, azaz a gyengébb növekedés elnyelte a költségvetésben biztosított 26 milliárd fontos biztonsági keret kétharmadát. Ezt a pénzt a brexit időszakában jelentkező előre nem látható kiadásokra szánták.

Jött egy pofon a tengerentúlról is. Az Egyesült Államok kormánya a Politico értesülése szerint világossá tette, hogy az élelmiszerexport terén nem hajlandó azok szerint a szabályok szerint kereskedni a független Nagy-Britanniával, amelyekkel az EU-tag Nagy-Britanniával teszi. Ez azt jelenti, hogy az USA - a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) regulájának megfelelően - a jelenleginél ugyan magasabb vámok mellett exportálhat a szigetországba élelmiszereket, de korlátlan mennyiséget vihet be.

Végül a Reuters arról számolt be, hogy a német iparszövetség (BDI) azt ajánlotta tagvállalatainak, készüljenek fel egy nagyon kemény brexitre, magyarán képezzenek tartalékokat erre a lehetőségre. A brit kormánynak a sok beszéd ellenére nincs világos kilépési stratégiája - idézte a hírügynökség Joachim Langot, a BDI igazgatóját, aki ezzel indokolta figyelmeztetésüket.

(A nyitókép forrása: AFP)

