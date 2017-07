Orbánt és szövetségeseit támadja az osztrák kancellár

Megvonná az uniós forrásokat Magyarországtól és Lengyelországtól Christian Kern osztrák szövetségi kancellár, amiért a két visegrádi ország fittyet hány az államszövetség közös törvényeire és értékeire. Az illiberalizmusban tobzódó török kormánynak pedig megüzenné: egyáltalán nem jelöltek az uniós tagságra.

Szabó Dániel, 2017. július 27. csütörtök, 10:39

Van az a problémánk Lengyelországgal és Magyarországgal, hogy nagyon nem akarnak az európai szabályozáshoz igazodni. Ugyanezt láttuk a menekültek elosztásakor - nyilatkozta a Frankfurter Allgemaine Zeitungnak adott interjújában az osztrák kancellár annak kapcsán, hogy a két tagállam egyre kevésbé alkalmazkodik a közös uniós jogrendhez. Azt üdvözölte, hogy Andrzej Duda lengyel elnök visszadobta az igazságügyi rendszer átalakításának két törvénymódosítását.

A politikus nemcsak szavak szintjén hadakozna a két visegrádi országgal és szövetségessel: "aki nem tartja be a szabályok nem lehet kedvezményezett, nem kaphat 6-14 milliárd eurónyi uniós támogatást. Ausztria és Németország nem hagyja ezt" - jelentette ki. A közös uniós költségvetés elfogadását a két ország számára D-napnak nevezte.

Kern szerint nem lehet elfogadni azt, hogy Orbán Viktor és Beata Szydlo kormányai illiberális társadalommodellekről beszéljenek. A demokráciának szerinte a vélemények sokszínűségén és nagyvonalúságon kell alapulnia, és örül, hogy az Európai Bizottság eljárásokat indított a renitenskedők ellen.

Szerinte a lengyel és a magyar problémára két megoldás lehet: vagy az országok leváltják ezeket a kormányokat, vagy az unió éri el, hogy integrálódjanak. Előbbire azt mondta, hogy kár lenne fellelkesülni, mert az ellenzék nincs jó helyzetben, a sajtószabadság pedig egyre nagyobb veszélyben van.

Az osztrák kormányfő Törökországra is kitért, mely szerinte Recep Tayyip Erdogan elnök antidemokratikus intézkedései miatt egyre kevésbé lehet partnere Európának. Kern ezért - valamint azért, mert az EU gazdaságilag is képtelen lenne gazdaságilag integrálni a törököket - nyíltan megmondaná Ankarának, hogy egyáltalán nem számít uniós tagjelöltnek. Ugyanakkor az ottani menekülttáborokat továbbra is támogatná, mivel a török közreműködés nélkül a balkáni migrációs útvonal lezárása semmit nem érne.