Ördögi ajánlatot tett Kína Lengyelországnak

Kína látszólag ellenállhatatlan ajánlatot tett Lengyelországnak: több atomerőművet is épít az országban, majd az ezekért kapott összegeket befekteti egyéb beruházásokba, például villanyautók gyártásába. Kérdés, mennyire biztonságos a kínai technika.

Kína felajánlotta Lengyelországnak, hogy leszállítja a kormány terveiben szereplő atomerőművet, és a cserébe kapott 250 milliárd zlotyt (18,75 ezer milliárd forint, a magyar GDP nagyjából fele) mintegy levásárolja, azaz ezzel egyenértékű beruházásokat hajt végre az országban. - írta a gazeta.pl.

A lengyel energiaügyi miniszter a napokban jelentette be, hogy a kormány megítélése szerint az ország képes lenne önállóan finanszírozni egy ilyen létesítmény felépítését. (Lengyelországban jelenleg nincs atomerőmű.) A tárcavezető arról is beszélt, hogy a technológiát pályázat kiírásával szereznék be. Ezzel egyidejűleg a múlt hónapban a szakminiszter helyettese, Andrzej Piotrowski és kínai kollégája, Li Fan-rong Pekingben aláírtak egy együttműködési megállapodást az atomenergia békés felhasználásáról.

Projektek sorozata

A Gazeta Prawna értesülése szerint Lubiatowo-Kopalinóban és Zarnowiecében épülhetnek erőművek, összesen 10 gigawatt kapacitással (ezzel öt paksi erőművet hoznának tető alá). A kínai ígéret szerint ezek árát például Mazowszében elektromos autókat gyártó vállalat építésére fordítanák. Emellett 3D-s technológiával működő építőipari vállalatot alapítanának..

Kínában 36 atomreaktor működik és további 20 épül. Az első blokkot 1991-ben indították be, a legújabbat ez év elején. Kínai cégek jelenleg Pakisztánban építenek atomerőművet, de aláírtak már szerződést Argentínával. A szakértők egy része nem támogatja a kínai technológiai átvételét, mert ezek a reaktorokat nem vízzel, hanem gázzal hűtik. Ez megkönnyíti az építésüket - Lengyelországban már 2030-ban átadhatnák az első blokkokat -, ám a varsó műegyetem egyik professzora szerint e tulajdonságuk miatt a kínai atomerőmű-technológiát nem veszik komolyan szakmai körökben.

