Óriási a botrány a Vatikánban - "méreggel teli a hangulat"

A Vatikán falain belüli feszültségre utalnak Libero Milonénak, a pápai állam volt főrevizorának kijelentései, miszerint fenyegetéssel kényszerítették lemondásra. A Vatikán szerint kémkedés miatt bocsátották el.

Dzindzisz Sztefan, 2017. szeptember 26. kedd, 09:16

Libero Milonét 2015 májusában nevezték ki a vatikáni pénzügyek főrevizorának. Tisztségéről idén júniusban mondott le. A 69 éves, nemzetközi tapasztalattal rendelkező pénzügyi szakember három hónap elteltével sajtótájékoztatón jelentette be, hogy nem önszántából távozott. Beszámolója szerint a lemondólevelét fenyegetés alatt írta alá: a vatikáni csendőrség parancsnoka azzal fenyegette meg, hogy ha nem mond le, sikkasztásért letartóztatják. Libero Milone szerint azért távolították el, mert tisztába akarta tenni a Vatikán pénzügyeit.

A Vatikán közleményben reagált, hangsúlyozva, hogy Libero Milonét azért bocsátották el, mivel külső céget bérelt fel, hogy a Szentszék tagjainak magánélete után nyomozzon. (Rendkívüli ellenőrzés volt a Vatikánban.)

Az olasz sajtó figyelmét a Vatikán szokatlanul kemény válasza keltette fel. A hétfői Corriere della Sera szerint a kölcsönös vádaskodás mély feszültségre utal a Vatikán falain belül. A napilap emlékeztetett, hogy egyre több botrányos ügy szivárog ki, bizalmas vatikáni dokumentumokat juttatnak el a sajtónak, ami az "egyházi hierarchiák egymás közötti zsarolásának" jele. Vatikáni elemzők szerint a Vatileaks-botrány folyamatosan dagad, és a háttérben a vatikáni pénzügyek feletti ellenőrzésért zajló harc húzódik.

Méreggel teli a hangulat

Libero Milone kinevezése után alig néhány hónappal jelezte a vatikáni hatóságoknak, hogy hivatali számítógépét feltörték. Az innen eltulajdonított dokumentumok egy része 2016-ban a Vatikán pénzügyeiről írt könyvekben jelent meg. A szerzőket a vatikáni bíróság elé állították, de nem ítélték el. Az olasz sajtó szerint további iratok még közlésre várnak: a kiszivárogtatók adagolják őket, így igyekezve fokozni a nyomást.

Szeptember 18-án az 1983-ban eltűnt Emanuela Orlandira vonatkozó dokumentum került napvilágra, amelyet a Vatikán hamisítványnak nevezett. A vatikáni bíróságon most zajlik az a sikkasztási per is, amelyben a Bambino Gesu római egyházi kórház korábbi vezetőit vádolják egyebek között azzal, hogy a kórház támogatásaiból a volt szentszéki államtitkár Tarcisio Bertone bíboros vatikáni lakását állították helyre.

Libero Milone nyilatkozataival egy időben jelent meg a Ferenc pápa egyes tanításait eretnekséggel vádoló dokumentum is, amelyet interneten közöltek. Az aláírók között szereplő Ettore Gotti Tedeschi, a vatikáni bank volt elnöke, akit 2012-ben váltottak le, a La Stampában úgy nyilatkozott, a Vatikánban "méreggel teli a hangulat, sokkal jobban, mint akármikor korábban".