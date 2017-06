Óriási katasztrófa történt Portugáliában

Legalább 58 áldozata van a portugál erdőtűznek. A hatóságok kizárják, hogy gyújtogatás okozta volna a tragédiát - idézi a hvg.hu

K. Kiss Gergely, 2017. június 18. vasárnap, 14:10

Ötvennyolcra emelkedett az áldozatok száma a portugáliai katasztrófában, a hatóságok azonban attól tartanak, még többen lelhették halálukat az ország legsúlyosabb erdőtüzében. Több lakott területre ugyanis még mindig nem jutottak el a tűzoltók - olvasható a portálon. A rendkívül heves erdőtűzben további ötvenkilencen megsérültek.

Az ország középső részén, Pedrógão Grande közelében szombat délután csaptak fel a lángok, a tűz a viharos szél miatt megállíthatatlanul terjedt. A tüzet most is majdnem hétszáz tűzoltó próbálja megfékezni, az EU is segítséget nyújt a mentésben.

A továbbra is tomboló, számos falut fenyegető tüzet a rendőrség szerint egy villám okozhatta, amely belecsapott egy fába - írja az MTI.

A halottak több mint fele, legalább harmincan saját autójukban égtek halálra, mikor menekülni próbáltak a lángok elől, tizenhét embert találtak a gépkocsik mellett, az út szélén, tíz halottat pedig erdős területeken, az ő halálukat füstmérgezés okozta.

