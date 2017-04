Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Óriási pofont kapott London - most Trumptól

Szombati brit sajtóértesülés szerint az amerikai kormány Nagy-Britannia helyett először mégis inkább az Európai Unióval kötne szabadkereskedelmi megállapodást, jóllehet Donald Trump amerikai elnök még nemrégiben is azt ígérte, hogy London lesz "a sor elején", amikor az Egyesült Államok kétoldalú nemzetközi kereskedelmi egyezményekről kezd tárgyalásokat.

A The Times című konzervatív brit napilap washingtoni és berlini forrásainak egybehangzó beszámolói szerint Angela Merkel német kancellár legutóbbi washingtoni látogatásán meggyőzte Trumpot arról, hogy az Egyesült Államok és az EU közötti kereskedelmi tárgyalások egyszerűbbek, mint ahogy az amerikai elnök eddig gondolta.

A brit lap forrásai szerint az amerikai kormány ennek eredményeként "felismerte", hogy az EU-val kötendő szabadkereskedelmi megállapodás - amely vámmentes kétoldalú áru- és szolgáltatás-kereskedelmet tenne lehetővé - fontosabb az amerikai érdekek szempontjából, mint az, ha Washington a brit EU-tagság megszűnése után csak Londonnal kötne ilyen egyezményt.

A The Times forrásai szerint ennek alapján akár a transzatlanti szabadkereskedelmi megállapodásról (TTIP) szóló - Trump győzelme után jegelt - tárgyalások is újrakezdődhetnek, vagy egy új megállapodás-tervezet is napirendre kerülhet.

Az Európai Unió az Egyesült Államok legnagyobb kereskedelmi partnere: tavaly 270 milliárd dollár értékű amerikai export irányult az EU-piacokra, az EU amerikai exportjának értéke 417 milliárd dollár volt. Ugyanebben az időszakban az Egyesült Államok 55 milliárd dollár értékben exportált a brit piacra, az Amerikába irányuló brit export 54 milliárd dollár volt.

Nagy-Britannia mégis a sor végére kerül?

Barack Obama, az előző amerikai elnök tavaly áprilisi londoni látogatásán gyakorlatilag kizárta, hogy a brit EU-tagság megszűnése esetén Nagy-Britannia gyorsan kedvezményes kétoldalú kereskedelmi megállapodásra juthatna az Egyesült Államokkal. Obama annak idején kijelentette: Washington az Európai Unióval folytatott kereskedelmi tárgyalásokra összpontosítja figyelmét, Nagy-Britannia pedig "a sor végére kerül", ha távozik az unióból. A brit EU-tagságról tavaly júniusban tartott népszavazáson a választók szűk, 51,9 százalékos többsége a kilépésre voksolt.

Donald Trump viszont már az amerikai elnökválasztási kampányban hangsúlyozta, hogy ha bejut a Fehér Házba, akkor Nagy-Britannia "nem a sor végére, hanem a sor elejére kerül" az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalásokon, és ezt elnökként is többször megígérte.

Tizedjére Trump is megértette

A The Times szombati beszámolója szerint azonban Angela Merkel "állhatatossága" meggyőzte Trumpot, hogy e véleményén változtatnia kell. A brit lap forrásai szerint a Fehér Házban tartott megbeszéléseken az amerikai elnök "tízszer kérdezte meg" a német kancellárt, hogy lehet-e tárgyalásokat kezdeni a kétoldalú kereskedelmi megállapodásról, és Merkel "tízszer szögezte le", hogy az Egyesült Államok csak az EU-val köthet ilyen egyezséget.

"Tizenegyedszerre Trump végre fogta az üzenetet", és kijelentette, hogy "hát akkor Európával kötünk üzletet" - fogalmazott a The Timesnak névtelenül nyilatkozva egy magas rangú német politikus.