Óriásit kaszálhatnak a lengyelek a megfordult migráción

A lengyel fiatalok jelentős része ugyan nem akarja London helyett hazájában folytatni tanulmányait, ám az elmúlt közel 15 évben Nagy-Britanniába vándorolt egymillió ember ötöde hazatérhet, aminek óriási hasznát látná a lengyel gazdaság.

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök-helyettes hazatérésre biztatta hazája fiataljait a London School of Economics konferenciáján - tudósított a gazeta.pl. Arról próbálta meggyőzni a lengyel diákokat, hogy hazájuk immáron kiváló lehetőségeket kínál nekik. Emellett például Lublinban vagy Bialystokban sokkal kevesebb pénzből élhetnek, mint Londonban.

Morawiecki feladata nem könnyű. Mint az a Boston Consulting Group felméréséből kiderül, a fórum résztvevőinek, azaz a legjobb brit felsőfokú intézményekben tanuló lengyel diákoknak csak 75 százaléka tervezi a hazatérést. Nemrégiben még 83 százalék volt ez az arány.

Reciprok migráció

Más a helyzet a lengyel vendégmunkásokkal. A varsói fejlesztési minisztérium úgy becsüli, hogy a közel egymillió Nagy Britanniában élő lengyelből a következő években akár 200 ezren is visszatérhetnek hazájukba. A lengyel gazdasági helyzet javulása mellett ennek oka a brexit is lehet, amely 120-400 lengyelt is érinthet, azokat, akik nincs kint állandó lakásuk.

Morawiecki úgy véli, hogy akik hazatérnek, könnyedén találnak majd állást például olyan cégeknél, amelyek együttműködnek a britekkel. És ilyen vállalatból egyre több van Lengyelországban. Ezek már nem csupán az egyszerű feladatokat bízzák a lengyelekre, hanem a projektek tervezését, az informatikai rendszer működtetését, sőt kockázatkezeléssel járó alapkezelő feladatokat is.