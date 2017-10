Össztűz alá vette a világsajtó Magyarországot

Egymás után jelennek meg a cikkek a világ legolvasottabb sajtóorgánumaiban az Orbán-kormány új nemzeti konzultációjáról az úgynevezett Soros-tervvel kapcsolatban. A legszárazabb beszámoló alapján is úgy tűnik: Magyarország egy idős, holokauszttúlélő pénzpiaci spekuláns ellen folytat árnyékbokszolást.

Komócsin Sándor, 2017. október 4. szerda, 11:43

Nem lankad a világ médiájának érdeklődése az Orbán-kormány legújabb nemzeti konzultációjával kapcsolatban, amely a "Soros-tervvel" foglalkozik. Az amerikai Business Insider (BI) csont száraz összefoglalót közöl hivatkozva más nagy sajtóorgánumok néhány nappal korábbi cikkeire hivatkozva. Az egyetlen minősítés a címben olvasható, eszerint Magyarország azzal az összeesküvés-elmélettel nyomul, amely szerint Sörös György bevándorlók millióit akarja Európába hozni.

Az elmélet

A magyar kormány támadást indított Soros György milliárdos pénzember ellen azzal az állítással, hogy bevándorlók millióit akarja Európába hozni - vált a tudósítás leíró üzemmódra. A magyar származású, holokauszttúlélő Soros szerint a roham felér egy összeesküvés-elmélettel vele szemben.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök többször támadta az EU-t azért, mert szerinte migrációbarát politikát folytat és pártja a bevándorlók letelepítésével kapcsolatos törekvést Soros-tervnek minősíti. E felfogás szerint a színfalak mögött a milliárdos mozgatja a betelítés szálait.

A gyakorlat

Ezért aztán "nemzeti konzultáció" (az idézőjelet a BI használja) indult, amely azt állítja, hogy az üzletember az Európai Bizottsággal konspirálva évente egymillió bevándorlót akar Európába hozni. Nyolcmillió kérdőívet küldenek ki, így minden választópolgárnak jut egy.

A Financial Times (FT) szerint - folytatódik a BI beszámolója - a papír valójában hét vádat tartalmaz Soros ellen, köztük azt, hogy támogatja a határkerítések lebontását és a határok megnyitását, továbbá nyilvános támadást akar indítani, illetve büntetést szorgalmaz azok ellen az országok ellen, amelyek ellenzik a bevándorlást.

A The Times jelentése szerint a kérdőív úgy fogalmaz, hogy a Soros-terv célja az európai nyelvek és kultúra súlyának gyengítése, hogy minél előbb integrálódjanak a bevándorlók. A Soros Nyílt Társadalom Alapítványának támogatását is élvező Human Right Watch viszont úgy véli, hogy az ilyen állítások uszítóak és hamisak. E szervezet szerint a konzultáció célja, hogy elterelje a figyelmet az ország valós gondjairól a jövő évi választások előtt.

Ismétlés

A BI elismétli, amit az FT - a magyar kormány válaszát kiváltva (lásd keretes írásunkat) - is leír. Eszerint Soros egy 2016-os cikkében azt javasolta mint magánember, hogy az EU fogadjon be évente 300 ezer menekültet rendezett körülmények között közvetlenül a világ többé-kevésbé anarchiába süllyedt országaiból.

Az amerikai hírportál cikke végén megemlíti, hogy az üzletember, akinek vagyonát 25 milliárd dollárra becslik, az 1990-es évek óta tárgya az összeesküvés-elméleteknek. Hírnevét azzal alapozta meg, hogy 1992-ban az angol font ellen fogadva spekulációs üzleteket kötött. A font végül 15 százalékot veszített értékéből, ami egymilliárd dollárt hozott Soros konyhájára.

Rágalmaz és teljesen megzavarodott Az elmúlt két hétben a Financial Times (FT) négy cikkben is megrágalmazta az Orbán-kormányt, amiért az fellép Soros György bevándorlást támogató tevékenysége ellen, a brit üzleti napilap "teljesen megzavarodott" - idézte Kovács Zoltán kormányszóvivőt az MTI. Legutóbb kedden írt az FT arról, hogy Soros-ellenes hangvételű nemzeti konzultáció indul. Kovács szerint ez a cikk kizárólag Soros Györgyhöz köthető forrásokra támaszkodik, egyúttal kiváló példája a félretájékoztatásnak. Az FT és a hozzá hasonló nagyobb sajtóorgánumok képtelenek Soros Györgyöt másként lefesteni, mint egy "milliárdos filantrópot", aki a személyes vagyonából áldoz önzetlenül számtalan jótékony célra. Nem foglalkoznak azzal, milyen politikai ügyeket támogat, nem firtatják találkozóit az Európai Bizottság elnökével és tagjaival, nem érdeklődnek brüsszeli lobbitevékenységei iránt. Nem foglalkoznak azokkal a súlyos állításokkal sem, amelyek szerint az általa finanszírozott civil szervezetek segédkeztek illegális bevándorlóknak abban, hogy megsértsék az európai bevándorlási és menekültügyi szabályokat.A kormányszóvivő jelezte, hogy a keddi cikkben a szerző a nemzeti konzultáció kiszivárogtatott kérdőívére hivatkozik, holott a kérdéssor már múlt hét óta nyilvános magyar és angol nyelven is.

