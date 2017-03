Össztűz Orbánra: putyinozás, vandálozás, bugrisozás

A külföldi sajtó Vlagyimir Putyin orosz államfő intézkedéseikhez hasonlítja a Közép-Európai Egyetem (CEU) elleni kormányzati támadást, egyesek Üzbegisztánt emlegetik. Kiemelik a CEU vezetőjének megjegyzését, miszerint egyetemének lerohanása politikai vandalizmus.

Soros György neve fordul elő a legtöbbször azoknak a cikkeknek a címében, amelyekben a nemzetközi sajtó beszámol a Közép-Európai Egyetem (CEU) bezárásának veszélyével járó új magyarországi törvénymódosítási javaslatról. A Google-keresés angol nyelven két tucat hírt dob fel. Mindegyik az egyetem bezárásának veszélyével járó intézkedésként interpretálja az ügyet, amellyel szemben a CEU felveszi a harcot.

A New York Times címében politikai vandalizmusról ír, amivel kiemeli Michael Ignatieff, a CEU elnök-rektora megjegyzését, miszerint az egyetem vezetősége diszkriminatívnak és a politikai vandalizmus egyfajta megnyilvánulásának tekinti az jogszabály-tervezetet. Idézik Ignatieffnek azt a kijelentését is, hogy a kormány nem csak a CEU ellen indít támadást, hanem általában a tudomány szabadsága ellen is.

Oroszok, törökök, üzbégek

Az amerikai napilap csak Oroszországot említi mint ahol a hasonló intézkedések születnek a Soros György magyar származású üzletember támogatását élvező intézmények ellen. A Bloomberg és a Financial Times hozzáteszi ehhez Törökországot és Üzbegisztánt is. A New York Times emlékeztet arra, hogy Rex Tillerson amerikai külügyminiszter Macedónia belügyeibe való beavatkozással vádolt egy Soros támogatásával is működő szervezetet.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz államfő kottájából játszik - véli a New York Times. A moszkvai kormány nyomást gyakorolt a nonprofit civil szervezetekre, és sokat ezek közül arra kényszerített, hogy felfüggesszék oroszországi tevékenységüket. A Bloomberg felidézi a kormánypárt alelnökének januári megjegyzését, miszerint ki kell söpörni Magyarországról a Soros alapítványával kapcsolatban lévő civil szervezeteket.

Illiberális demokrácia

A New York Times megjegyzi, hogy a CEU platformot kínál a másként gondolkodóknak, akik támadják az illiberális állam koncepcióját, amelynek széles körű elterjedését Orbán segíti 2010-es hatalomra kerülése óta.

A lap szerint az ilyen rendszerek hívei előnyben részesítik a többség uralmát az állampolgári jogok érvényesítésével szemben. Szerintük az olyan pénzemberek, mint Soros, egy a kozmopolita elveket a nemzeti érdekek fölé helyező kapitalista elit tagjai.

Ignatieff egyébként arról is beszélt, hogy kormánytisztviselők bizalmas beszélgetéseken bírálták az CEU-t azért, mert a rendszer nézőpontjából ellenzéki figuráknak is katedrát, szót ad az egyetemen.

Reakciók a reakciókra

A magyar kormány tagadja, hogy a CEU ellen irányuló törvénymódosítást kezdeményezne - derül ki a Bloomberg cikkéből. Idézik Palkovics László államtitkárt aki tagadja, hogy az egyetem és Soros lenne a célpont. Ezzel együtt, azok az intézmények, amelyek nem tudják teljesíteni az új szabályokat, a jövő év szeptemberétől nem vehetnek fel új diákokat.

A Financial Times viszont Schmidt Máriát, a Figyelő gazdasági hetilap tulajdonosát - a lap szerint Orbán Viktor szövetségesét - idézi, aki a CEU-t Soros előőrsének tartja. Blogbejegyzésében hangot ad annak a véleményének, miszerint az üzletember megtestesíti mindazt, ami megérdemli az emberek megvetését, mindazt, ami gyűlöletes, hazafiatlan, arrogáns és elfogadhatatlan.

Mi jöhet most?

A BBC kommentárjában kiemeli, hogy ha a törvényt elfogadják, akkor az egyetem csak egy amerikai-magyar kormányközi egyezmény megkötése esetén folytathatja a működését, továbbá a CEU-nak nyitnia kellene egy egyetemi kart az USA-ban is.

A megállapodást Donald Trump amerikai elnöknek és Orbán Viktornak kell jóváhagynia, ami a brit sajtóorgánum szerint esélytelen, miután mindketten esküdt ellenségei Soros Györgynek. Ami a campus megnyitását illeti, ez fizikailag lehetetlen.

Ignatieff, aki egyébként korábban a kanadai liberális párt elnöke volt, enyhén szólva nem látja elveszettnek az egyetem ügyét. Az amerikai nagykövetség rosszalló hangvételű közleményére hívja fel a figyelmet, amely jelzi, hogy a budapesti vezetés lépése elérte a washingtoni kormány ingerküszöbét.

Ha a magyar kormány arra játszik, hogy a Trump-adminisztráció semmit sem fog szólni az ellen, hogy egy amerikai intézményt botrányos diszkrimináció ér, akkor rosszul ítéli meg a lehetőségeit - derült ki a CEU vezetőjének szavaiból.