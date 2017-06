Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Öt év börtönt kaphat az IMF volt vezetője

Mintegy kétszázezer befektetőt megkárosító csalás miatt öt év börtönt kér a spanyol korrupcióllenes ügyészség Rodrigo Ratóra, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) egykori vezetőjére - áll a kedden benyújtott dokumentumban.

Alejandro Luzón ügyész szerint a Bankia nevű bank 2011-es, szabálytalan tőzsdei bevezetése miatt érte kár a részvénytulajdonosokat, amiért a pénzintézet akkori elnöke, Rodrigo Rato, és a bank további három volt vezetője tehető felelőssé.

A többiekre négy, három, illetve két év hét hónapos börtönbüntetést kért az ügyész, továbbá azt, hogy mindannyian 60 ezer eurós (18,4 millió forint) pénzbüntetést is kapjanak.

Luzón az ügy további 28 gyanúsítottjának felmentését javasolta, köztük van Miguel Ángel Fernández Ordónez, aki 2006-től 2012-ig állt a spanyol jegybank (Banco de Espana) élén. Az öt éve kezdődött eljárás során felmerült: a nemzeti bank elnöke annak ellenére hagyta jóvá a Bankia tőzsdére lépését, hogy a Banco de Espana inspekciós csoportja 15 milliárd eurós, a részvényeseket és az adófizetőket érintő kárt jelzett előre - írta az MTI.

A Bankia 2011-ben, a gazdasági válság közepén alakult hét különböző takarékbank fúziójával és vált Spanyolország negyedik legnagyobb hitelintézetévé, majd még abban az évben bevezették a tőzsdére. A következő évben a spanyol állam 22 milliárd eurós pénzügyi mentőövet dobott a csőd közelébe jutott banknak. A kormánynak ezért az Európai Bizottsághoz kellett fordulnia, amely végül mintegy 40 milliárd eurónyi euróövezeti hitel folyósítását hagyta jóvá a spanyol bankrendszer megmentésére.

A Bankia tavaly év elején bejelentette: mintegy 200 ezer befektetőjét kártalanítja mintegy 1,5 milliárd euró értékben a 2011-ben történtek miatt.

Rodrigo Rato ellen, aki 1996 és 2004 között miniszterelnök-helyettes és gazdasági miniszter is volt, jelenleg több bírósági eljárás is zajlik. Nem jogerősen sikkasztás miatt négy és fél év szabadságvesztésre ítélte a madridi bíróság, amiért másokkal együtt összesen több mint tizenötmillió eurót (4 milliárd 660 millió forint) költött el saját célra az általa vezetett Caja Madrid pénzéből éveken át. Ez a pénzintézet is beolvadt a Bankiába 2011-ben, a költekezésnek lényegében a 2012-es államosítás vetett véget. Rato az ügy kirobbanását követően visszafizette az általa felhasznált 99 ezer eurót (30,9 millió forint).