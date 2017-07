Öten tartották a V4 sajtótájékoztatót

A visegrádi négyek (V4) kifejezték elismerésüket és megbecsülésüket Egyiptom elnökének azért a munkáért, amellyel stabilizálni próbálja országa térségét - közölte Orbán Viktor miniszterelnök a V4-kormányfők és az egyiptomi elnök keddi budapesti csúcstalálkozóját követő sajtónyilatkozatában.

A Pesti Vigadóban tartott tanácskozásról a házigazda magyar kormányfő kifejtette: a terrorizmus, az illegális migráció és a Földközi-tenger déli térségének stabilitása; valamint az Egyiptom és Közép-Európa közötti gazdasági együttműködés helyzete, fejlesztése volt napirenden.

A migráció ügyében Orbán Viktor azt mondta: Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnöknek és az észak-afrikai ország kormányának munkája, az Egyiptomban lévő több millió migráns ellátása, feltartóztatása, helyzetének konszolidálása érdekében tett erőfeszítése elismerést érdemel, az nemcsak Egyiptom, hanem az egész Európai Unió védelmét és stabilizálását szolgálja.

Nagy lecke az EU-nak

Az "EU déli részén elhelyezkedő Magyarország" különösen is köszönettel tartozik az egyiptomi elnöknek a magyar határokat is védő munkájáért - jelentette ki. Közölte továbbá, hogy tárgyaltak Líbiáról, amely "nagy lecke az EU-nak", mivel az ott kialakult helyzetért "felelősségünk van, hiszen mi, nyugatiak úgy avatkoztunk be annak az országnak az életébe, hogy nem volt életképes rendezési tervünk". "Ezzel hozzájárultunk annak a területnek a destabilizálásához, és nekünk is megvan a felelősségünk abban, hogy Líbia északi határa őrizet nélkül, védtelen maradt, és kinyílt Európa felé" - mondta a kormányfő, aki szerint a líbiai helyzet konszolidálására képes erőknek együtt kell működniük, hogy ismét legyen egy erős, a törvényeknek érvényt szerző politikai vezetése az afrikai államnak.

A Közép-Európa és Egyiptom közötti gazdasági együttműködés lehetőségének ügyében bizakodásának adott hangot a miniszterelnök, jelezve ugyanakkor: ma messze "a potenciál mögött van" ez a kooperáció. Ezért Abdel-Fattáh esz-Szíszi azt javasolta - idézte őt -, hogy jöjjön létre olyan speciális együttműködés Közép-Európa és az észak-afrikai ország között, amely ezeket a gazdasági lehetőségeket valósággá váltja.

Azt is szorgalmazta Orbán, hogy mihamarabb üljön össze az EU és Egyiptom közötti társulási tanács a kapcsolatok áttekintése érdekében. Beszámolt egyúttal arról, hogy a néhány napja megkezdődött magyar V4-elnökségnek - amelynek nagy plenáris találkozóit a Pesti Vigadóban fogják tartani - a küldetése úgy szól: "meg akarjuk erősíteni az EU-t belül is és kívül is".

Tájékoztatása szerint kedden Budapesten a négy visegrádi állam - Magyarország mellett Lengyelország, Csehország és Szlovákia - miniszterelnöke külön is egyeztetett az EU belső megerősítésének kérdéseiről, az európai gazdaság állapotáról és az illegális migrációról

A visegrádi országok (V4) különleges helyzetben vannak az EU-ban és a világban, ezért Egyiptomnak érdemes megerősítenie a partnerségét a csoporttal - mondta Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök a V4 miniszterelnökei és az egyiptomi államfő találkozóján kedden Budapesten. A V4-es kormányfők Egyiptom illegális migráció elleni küzdelmét méltatták.

Régi barátság

A sajtótájékoztatón Abdel-Fattáh esz-Szíszi kiemelte: ezzel az együttműködéssel még jobban tudják biztosítani a stabilitást és a biztonságot a mediterrán térségben. Különösen fontosnak nevezte az együttműködést a terrorizmus és a szélsőséges csoportok, ideológiák elleni fellépésben, továbbá az illegális migráció kezelésében.

Az egyiptomi elnök kifejtette: a mostani csúcstalálkozó közelebb hozta egymáshoz országát és a V4-et. Ezek az államok régi barátságot ápolnak, büszkék a szoros együttműködésükre és várakozásokkal tekintenek a kapcsolatok továbbfejlesztése elé.

Esz-Szíszi szerint az együttműködést az Európai Unión belül is szeretnék növelni. Az egyipotomi elnök elmondta továbbá, hogy a migránsválságról is egyeztettek, arról, hogy milyen közös erőfeszítéseket tehetnek ezen a területen, és hogyan szüntethetik meg az okokat. Ugyancsak szó volt a szíriai, iraki és líbiai helyzetről, a békés megoldás és a nemzetközi erőfeszítések lehetőségeiről ezekben az országokban.

Egyiptom fontos

Robert Fico szlovák kormányfő kiemelte: Egyiptom fontos szerepet játszik a terrorizmus elleni harcban a mediterrán régióban, olyan ország, amely képes megvédeni határait és megakadályozni, hogy a területén át migránsok érkezzenek Európába. Az illegális migráció elleni harc leghatékonyabb eszköze a külső határok védelme és az együttműködés azokkal az országokkal, ahonnan a migránsok jönnek, valamint azokkal, amelyek segíthetnek a helyzet kezelésben.

A szlovák kormányfő szerint emellett Egyiptom a líbiai helyzet megoldásában is fontos szerepet játszhat, és úgy vélte, ami Líbiában történt, az az EU felelőssége is. Az illegális migráció és a líbiai helyzet tekintetében is teljes mértékben támogatnunk kell Egyiptom erőfeszítéseit - jelentette ki. Fico arról is beszélt, hogy komoly lehetőségek rejlenek a gazdasági együttműködésben Egyiptom és a V4 között.

Líbia stabilizálása közös érdek

Bohuslav Sobotka cseh miniszterelnök sajtónyilatkozatában szintén arról beszélt: Egyiptom - amely kulcsfontosságú partner Észak-Afrikában és a Közel-Keleten - nagy erőfeszítéseket vállal a terrorizmus elleni harcban, aktívan részt vesz az illegális migráció és az embercsempészek elleni küzdelemben, képes megakadályozni, hogy utóbbiak hajói elinduljanak partjaitól Európa felé, és képes tenni "az illegális migráció pénzelése" ellen is.

Líbiára kitérve arra hívta fel a figyelmet: az ország összeomlása miatt Líbia ma "tranzitutat" képez az illegális migránsoknak Európába. Ezért a V4-ek és Egyiptom közös érdekének nevezte Líbia stabilizálását.

A V4-egyiptomi gazdasági-kereskedelmi kapcsolatokról szólva a cseh kormányfő az együttműködés folytatását szorgalmazta az energia, illetve a megújuló energiaforrások, az idegenforgalom, az infrastruktúra modernizálása és a vízgazdálkodás területén.

A V4-ek elkötelezettek

Beata Szydlo lengyel miniszterelnök hangsúlyozta: a V4 és Egyiptom közös érdeke és felelőssége az embercsempészet és emberkereskedelem felszámolása, és együtt kell működniük az illegális migráció kiváltó okainak megszüntetésében. Nagyra értékelik Egyiptom szerepét térsége biztonságának megteremtésében.

Az egyiptomi elnökkel folytatott megbeszélésen szó volt az illegális migrációról, az Iszlám Államról és más terrorszervezetekről, a terrorizmus és a szélsőségesek elleni harcról - sorolta.

A lengyel kormányfő a gazdasági kapcsolatépítés lehetőségeiről szólva elmondta: Egyiptom fontos gazdasági partner az észak-afrikai régióban és nyitott az együttműködésre a V4-gyel. Nagyra értékelik Egyiptomnak a fenntartható fejlődés érdekében tett erőfeszítéseit és a gazdasági reformjait, továbbá támogatják, hogy elmélyítse kapcsolatait az EU-val - közölte. Szydlo végül kijelentette: a V4 országai elkötelezettek, hogy egységes és erős hangon szólaljanak meg az európai ügyekben.