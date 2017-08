Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Palotaforradalom Washingtonban, porlik Trump hatalma

Óriási vita kezdődött az USA-ban annak kapcsán, hogy újabb cégvezetők hagyták el Donald Trump elnök üzleti tanácsadó testületét. Akik maradtak, nem mernek kiállni távozó társaik mellett – úgy tűnik, már az USA-ban a fortélyos félelem igazgatja egyesek életét vagy lázadnak az ország első embere ellen.

Elvesztheti-e az Egyesült Államok első vezérigazgatóból lett államfője az ország vezérigazgatóinak támogatását? Ezzel a kérdéssel kezdődik a Bloomberg háttéranyaga, amely Donald Trump elnök üzleti tanácsadó testületének porladását elemzi. A cikk apropója, hogy újabb három jelentős nagyvállalat vezetője döntött úgy, kilép a testületből.

Kemény szavak

Egyikük Kenneth Frazier, a Merck & Co. gyógyszergyártó első embere az USA egyik legismertebb fekete cégvezetője. Az ő esetében nem kétséges, hogy Trump langyos reakciója az ok, amellyel az erőszakossá vált virginiai náci tüntetésre reagált.

Az elnök néhány nap késéssel hétfőn élesen elítélte a fajgyűlöletet, ám Frazier személyes lelkiismereti okokra hivatkozva lemondott tagságáról a tanácsadó testületben. Trump másnap gyakorlatilag visszavonta a nácikat elítélő nyilatkozatát, ehelyett mindkét oldalt, a bal- és a jobboldali tüntetőket is hibáztatta. Válaszul kilépett a testületből Ridhard Trumka, az AFL-CIO szakszervezet vezetője is. Elfogadhatatlannak tartja a fanatizmus és a hazai terrorizmus tolerálását.

Frazier kiadott egy kemény hangú nyilatkozatot is, amelyben arról ír, hogy Amerika vezetőinek tisztelniük kell az ország alapvető értékeit és vissza kell utasítaniuk a gyűlöletkeltést, illetve a felsőbbrendűséget hirdető eszméket. Válaszul Trump egyik szokásos twitterüzenetében a Mercket bírálta gyógyszereinek magas ára miatt.

Brian Krzanich az Intel Corp., a világ legnagyobb chipgyártója és Kevin Plank az Under Armour Inc. sportruházati vállalat vezetője az Egyesült Államok közéletének megváltozott atmoszférájára hivatkoztak távozásukat indokolva. Az utóbbi pusztán annyit mondott, hogy cége az innovációnak és a sportnak, nem pedig a politikának szenteli energiáit, míg az előbbi szerint ha nem oldódik fel a mostani megosztottság, akkor az USA csak árnyéka lesz korábbi önmagának.

Aki ment, és aki maradt

A tanácsadó testület tagjai közül eddig felállt Elon Musk, az elektromos autóiról ismert Tesla Inc., Bob Iger, a Walt Disney Co. és Travis Kalanick, az Uber Technologies Inc. vezérigazgatója. Az előbbi kettő azért távozott, mert Trump visszavonta az USA részvételét a Föld katasztrofális felmelegedésének megelőzését szolgáló párizsi nemzetközi klímaegyezményből. Az utóbbi az elnök bevándorlási politikája ellen tiltakozott.

Ugyanakkor a testületben még mindig ott van a Dow Chemical Co. vegyipari óriás, a General Electric Co. gépipari multi, illetve a Wal-Mart Stores Inc. kiskereskedelmi nagyvállalat első embere. Nekik a Goldman Sachs bankház elemzői szerint el kell végezniük a maguk kockázatelemezését, amely megmutatja, mi hozhat többet a cégüknek. Az, ha kitartanak az elnök mellett, és ezzel megszerzik támogatóinak szimpátiáját, vagy az, ha távoznak, megszerezve a Trumpot utálók szintén órási táborának elismerését.

Rémes tapasztalat

A tanácsadó testület értéke a távozók számával és tekintélyével arányosan csökken - véli James Post közgazdász professzor. Korábban úgy látszott, hogy az elnök meghallgatja, mit gondolnak a vállalatvezetők a gazdaságpolitikájáról és a terveiről, ám egyre inkább úgy tűnik, hogy csak akkor figyel rájuk, ha egyetértenek a vele.

A cégvezetők többsége még nem hozott döntést az előbb említett kockázatelemzés alapján. Szerintük az, hogy van egy helyük az asztalnál, amely körül elvileg a vállalatuk sorsát döntően befolyásoló döntések születnek, megéri a kockázatot, hogy olyan elnökkel kell együtt dolgozniuk, akinek elég halovány az erkölcsi érzéke.

Ami viszont rémisztő, az az, hogy a Bloomberg megkeresésére, miszerint kommentálják már, legyenek szívesek, kollégáik kilépését, nem adtak egyértelmű választ. Az üdvözítő kivételek Meg Whitman, a Hewlett Packard Enterprise Co. technológiai vállalat, illetve Paul Polman, az Unilever élelmiszergyártó cég vezérigazgatója, akik kiálltak a tanácsadók közül távozó kollégáik mellett.

Nem lehet hallgatni

Feltűnő, mennyire hiányoznak a Whitmanéhoz és Polmanéhoz hasonló kommentárok - véli Jeffrey Sonnenfeld vezetéstudománnyal foglalkozó egyetemi tanár. Félnek kiállni a véleményük mellett. Érthető, hogy jó a tanácsadói asztal körül ülni, de a professzor szerint meg kellene szólalniuk.

Ki lesz a következő? - teszik fel a kérdést a Bloomberg szerkesztői. Ezzel olyasmit feszegetnek, amire igencsak kíváncsiak az USA közéletének ügyei iránt érdeklődők. Az ezzel kapcsolatos vita országszerte folyik a vállalatok tárgyalótermeiben - mondja Davia Temin, egy New York-i válságmenedzsmentcég vezetője.