Pofon az oroszoknak, cirógatás Európának

Visszaszorul Ukrajnában az oligarchák uralmára épülő gazdasági-politikai rendszer és egyben az ország kiszolgáltatottsága Oroszországnak - véli az Lengyel-ukrán Gazdasági Kamara elnöke.

A jelenlegi ukrán kormány még összefonódik különböző lobbiszervezetekkel, tagjai között sok az oligarcha politikus, ám amióta Ukrajna eldöntötte, hogy Európa felé fordul, lépésről lépésre kitakarítja a háza táját - mondta a Rzeczpospolita című konzervatív lapnak Jacek Piechota, a Lengyel-ukrán Gazdasági Kamara elnöke.

Vitatható, hogy az ország elérte-e már a mélypontot, ahonnan elkezdett felfelé kapaszkodni, ám az biztos, hogy a kormány pragmatikus politikája kezdi meghozni gyümölcseit. Nagyon messziről indultak: az orosz-ukrán konfliktus kirobbanása előtt Ukrajna kereskedelmi forgalmának közel 40 százaléka az oroszokkal zajlott. Ma már azonban nő az Európai Unióba irányuló export.

Valami van

Az egy főre eső GDP Ukrajnában még mindig 3,5-szer kisebb, mint Lengyelországban és továbbra is mindent átsző a korrupció. Ugyanakkor Piechota szerint valamelyest már ezen a téren is javult a helyzet. Ukrajnában elkezdődött a decentralizációs folyamat, ami nagyon nehezen halad. A kamarai elnök elismeri, hogy a jelenlegi kormányra még hatással vannak az oligarchák, de ez a hatás szerinte egyre csökken.

Még mindig Oroszország a legnagyobb befektető Ukrajnában, de jelen vannak például lengyel cégek is, amelyek beruházásai is nőnek. Az ország erőssége, hogy alacsony működési költségeket és nagy, képzett munkaerőt kínál a befektetőknek. Immáron a jogi környezet is barátságosabb, mint korábban.