Pont ez nem hiányzott az autósoknak

Kellemetlen meglepetéssel köszönthet be az ősz: nem csupán a világ egyik olajipari központján is végigzúduló Harvey hurrikán pusztítása miatt emelkedhet a nyersolaj, s ezzel a benzin ára, hanem az általános világpiaci kereslet gyors növekedése miatt is.

A piac fenomenális tempóban szívta fel az olajkészleteket az elmúlt hetekben és hónapokban - mondta Amrita Sen az Energy Aspects tanácsadó cég vezető olajpiaci szakértője a CNBC-nek. Ez az olajtermelőknek jó hír, ám az autósok bosszankodhatnak, ugyanis az elmúlt évek kedvező üzemanyagárai nagyrészt a kínálatot felduzzasztó olajtartalékoknak volt köszönhető.

És ez nem minden, van még további rossz hír is. A szakértő úgy látja, hogy a piac nem csupán a kínálat csökkenése miatt vált feszesebbé az elmúlt három hónapban, hanem a kereslet határozott emelkedése miatt is. Az International Energy Agency (IEA) emelve korábbi előrejelzését immáron azt várja, hogy idén napi 1,5 millió hordóval bővülhet a világ olajfelhasználása.

Forgószél mozgatja az árat

Az olaj árát megrángatta a Harvey hurrikán, amely végigdúlta az USA Texas államát. A világ az elmúlt években az erősödő amerikai olajpala-kitermelés miatt a korábbinál jobban függött az ottani olajipartól, ám sajátos módon ez nem az észak-amerikai WTI árát dobta meg elsősorban, hanem inkább a londoni Brentét.

A helyzet ugyanis az, hogy a természeti csapás eddig jobban visszafogta a keresletet, mint a kínálatot. Ennek ellenére az USA-ban meredeken emelkedett a benzin ára, és ha a szakértői jóslatok az erős világpiaci olajkeresletről igaznak bizonyulnak, akkor ez a magyarországi benzinkutakat is elérheti.

A WTI és a Brent árfolyama az utóbbi időben az 50 dollár/hordós szint körül ingadozott. A Harvey tombolása nyomán a két olajfajta árkülönbsége az ötdolláros szintet is átlépte. A magasabb amerikai kitermelés a hurrikántól független az eltérés növekedése irányába tolta az árakat. Kedden a WTI ára hordónként 46 és 47 dollár között ingadozott, míg a Brenté valamivel 52 dollár alatt alakult.