Próbálják megfejteni Merkel rejtett üzenetét

Angela Merkel hét végi megjegyzése, miszerint bizonyos fokig véget ért az a korszak, amikor Európa teljes mértékben számíthatott másokra, akár azt is jelenthetné, hogy Németország tejesen szembe fordul az USA-val, ám ezt még korai lenne kijelenteni.

Vajon feladta Angela Merkel a második világháború után kialakult euroatlanti együttműködést? - teszik fel sokan a kérdés a kancellár asszony szokatlan hét végi kijelentése után. Az a korszak, amelyben teljesen számíthattunk másokra, bizonyos fokig véget ért - mondta egy kampányrendezvényen hozzátéve, hogy az elmúlt napokban pontosan erre számított.

Merkel nem véletlenül beszélt erről a leggazdagabb vezető országait tömörítő G7 csoport vezetőinek szicíliai csúcstalálkozója után, ugyanis így egyértelmű, hogy arra célzott: Donald Trump elnöksége alatt megváltozott az Egyesült Államok magatartása európai partnereivel szemben.

Ennek ellenére a fenti kérdésre egyértelmű nemmel kell felelnünk - írja az amerikai Politico európai oldalán megjelent cikkében Matthew Karnitsching a portál vezető európai szerkesztője.

Kritikus szavak

Nem szabad figyelmen kívül hagyni már a kancellár óvatos fogalmazását sem. Arról beszélt, hogy a továbbiakban "nem teljesen" lehet másokra számítani, és a helyzet "bizonyos fokig" változott meg. Ezért aztán, ami első hallásra úgy hangzik, hogy Németország hátat fordít a transzatlanti együttműködésnek, valójában csak Merkel korábbi Trumppal kapcsolatos megjegyzéseinek folytatása.

A kancellár hónapok óta igyekszik távolságot tartani amerikai kollégájától. Az év elején arról beszélt, hogy nincsenek végső garanciái az euroatlanti együttműködésnek, ezért az EU-nak a korábbinál nagyobb felelősséget kell vállalnia Európa jövőjének alakításában. Hozzátette ehhez, hogy naiv lenne az európaiak részéről, ha mindig másokra építve akarnák megoldani a házuk táján jelentkező gondokat.

Lehetne, de nem az

Merkel vasárnapi beszéde jelezhetné földrengésszerű változások kezdetét is Németország és az USA kapcsolatában, ám ezt túl korai lenne kijelenteni. Erre utalt Donald Tusk, az Európai Tanács elnökének szintén hét végi megjegyzése. (Tusk is tárgyalt Trumppal). Szerinte az EU keveset nyerhetne azzal, ha saját maga akarna továbbhaladni az útján. Ez még akkor is kétséges lenne, ha minden tagállama határozottan az önállóságot akarná.

És hozzá kell tenni ehhez még valamit. Merkel nagyon óvatos politikus. Ha esetleg azt akarná közölni a világ közvéleményével, hogy szerinte Németországnak szakítani kellene az Egyesült Államokkal, ezt biztosan nem egy bajor sörpartin tenné meg. Sose tenne ilyen az országa sötét múltjára utaló gesztust.

Hosszú távon gondolkodik

Nem titok, hogy Merkel és Trump számos kérdésben vitázik egymással. Ezek közé tartozik a klímaprobléma, amely Trump szerint egy kínai trükk, amivel meg akarják szorongatni az amerikai gazdaságot, illetve a kereskedelem, amelyben az amerikai elnöktől nem idegen a protekcionizmus. Ugyanakkor a kancellár hosszú távra tervez. Legalább annyira elkötelezett a jó német-amerikai viszonyok mellett, mint országa európai jövője mellett.

Akár tetszik, akár nem az USA a kereskedelem és a biztonság területén is Németország nélkülözhetetlen partnere. Trump ide, Trump oda, ez nem fog megváltozni a belátható jövőben. Merkel nem kérdőjelezi meg, hogy függetlenül attól, ki ül éppen az USA elnöki székében, Európának szüksége van Amerikára.