Putyin bizalmasa: A hidegháború gyerekjáték ahhoz képest, ami jöhet

Több újabb gazdasági szankciót vezethet be az Egyesült Államok hamarosan Oroszországgal szemben. A Sberbank vezérigazgatója, Herman Gref óva int a nagyon keményen pénzügyi fellépésektől, mert annak súlyos következményei lehetnek.

Újra egyre feszültebb az amerikai-orosz viszony, hiába várták, hogy Donald Trump elnökké választása enyhülést hozhat. Bár eleinte az új államfő valóban nyitott Moszkva felé, az egyre komolyodó nyomozás, mely kampánya és az orosz kormány esetleges összejátszását vizsgálja satuba fogta Trumpot. Az őt az elnöki székbe juttató Republikánus Párt több szankciót és lépést vár el tőle az ügyekben.

Ezek egyike, hogy az Egyesült Államok kész lenne fegyvereket adni Ukrajnának, melyre Moszkva hevesen reagálva azt üzente: az elnök ezzel a felajánlással átlépett egy határt, amelyet nem néznek jó szemmel.

"Washington úgy tesz, mintha közvetítő lenne, valójában egyáltalán nem az, hanem a háborút elősegítő cinkos" - idézi a Financial Times Szergej Rijabkov külügyminiszter-helyettes vasárnapi kijelentését.

Az amerikai fegyverek megjelenése újabb halálos áldozatokhoz vezethet a velünk szomszédos országban, ebben az ügyben pedig nem maradhatunk közömbösek" - érvelt Rijabkov amellett, hogy Moszkvát miért zavarná az USA lépése.

Más miatt is aggódhatnak

A Republikánus Párt tagjai viszont egy másik oroszellenes lépést is ki akarnak csikarni Trumpból, amely csak még több olaj lehet a tűzre: azt akarják, hogy vezessen be további szankciókat Oroszország ukrajnai agressziója miatt Vlagyimir Putyin elnök és a Kremlhöz közeli oligarchákra.

A gazdasági büntetőintézkedések között viszont több lehetőség is felmerült, az egyik a nemzetközi utalások lebonyolításáért felelős SWIFT-rendszerből való kitiltásuk is. Az enyhébb forgatókönyv csak néhány bankról szól, de van olyan ötlet is, hogy a teljes orosz bankrendszert dobják ki a hálózatból.

A szankciók további szigorítását viszont veszélyes játéknak tartja az orosz állami többségi tulajdonban lévő Sberbank vezérigazgatója, Herman Gref. A Financial Timesnak adott interjújába arról beszélt - a 444 szemléje szerint -, hogy messzeható következményei lehetnek annak, ha jövő év elején tényleg új szankciócsomagot vezet be az USA Oroszországgal szemben.

Gref balgaságnak tartja, ha korlátozzák az orosz állami bankok nyugati szerepvállalását. Szerinte, ha bemennének ebbe az utcába, akkor olyan konfliktus kezdődhet, amelyhez képest a hidegháború akár gyerekjátéknak is tűnhet. A SWIFT-tiltás még ennél is súlyosabb következményekkel járhat.

Valószínűbb, hogy csak újabb cégeket és oligarchákat raknak nemzetközi tiltólistára az amerikaiak. Várhatóan februárban derül ki, merre indulnak tovább.

A portál szerint Gref a kilencvenes évek óta Putyin bizalmasa, a szentpétervári elit egy legliberálisabb tagja. Ő 2007 óta vezeti a Sberbankot. Nem meglepő, hogy a következő választáson is Putyin győzelmére számít.