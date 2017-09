Putyin elmondta, mi a véleménye Észak-Koreáról

Oroszország látja Donald Trump kormányzatának azt a szándékát, hogy csökkentse az Észak-Korea körül kialakult feszültséget - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Vlagyivosztokban.

2017. szeptember 7.

Putyin a 3. Keleti Gazdasági Fórumon megtartott pódiumbeszélgetésen moderátori kérdésekre válaszolva fejtette ki ezt a véleményét. A beszélgetésen jelen volt Abe Sindzó japán miniszterelnök, valamint Mun Dzse In dél-koreai és Kaltma Battulga mongol elnök is.

Az orosz vezető kifejezte meggyőződését, hogy Észak-Koreával kapcsolatban az amerikai vezetésben a józan ész kerekedik felül. Mint mondta, Washingtonban a külügyminisztériumban, a védelmi minisztériumban és a CIA-nál "sok egészséges (gondolkodású) ember van, aki érti, hogy óvatosan kell cselekedni". Megismételte, hogy a kialakult válságot kizárólag diplomáciai eszközökkel és nemzetközi együttműködéssel lehet megoldani. Az orosz elnök megítélése szerint a válság nem mérgesedik el a tömegpusztító fegyverek bevetéséig és egy nagyléptékű konfliktusig.

Putyin szorgalmazta, hogy Észak-Koreát vonják be regionális gazdasági projektekbe, így csökkentve a feszültséget a félszigeten. Megemlítette a transzszibériai vasút és az orosz csővezetékek Észak-Koreán át Dél-Koreába való meghosszabbításának, valamint a kommunista ország kikötőhasználatának lehetőségét.

Az orosz elnök egyúttal emlékeztetett arra, hogy 2005-ben "már gyakorlatilag mindenben sikerült megállapodni" a rendezés ügyében, Phenjan kötelezettségeket vállalt nukleáris és rakétaprogramjának leállításával kapcsolatban, és napirendre került az Észak és Dél közötti kapcsolatok normalizálása is - írja az MTI.

"Aztán, sajnos, valaki olyasmit követelt Észak-Koreától, amit megítélésem szerint az nem ígért meg, és a helyzet fokozatosan a mostani szintig romlott le" - mondta Putyin.

Japán nyomást gyakorolna

Abe miniszterelnök úgy vélekedett, hogy az Észak-Korea körül kialakult helyzet gyors fellépést követel meg, és arra szólította fel a nemzetközi közösséget, hogy gyakorolja "a lehető legerősebb nyomást" Phenjanra az ENSZ-ben vállalt kötelezettségeinek teljesítése végett.

"Észak-Koreának végre kell hajtania az ENSZ határozatait, és be kell szüntetnie nukleáris, illetve rakétaprogramját" - hangsúlyozta. A japán kormányfő szerint Phenjan nyilvánvaló kihívást intézett a régió és az egész világ békéje, jóléte és jogrendje ellen.

Mun Dzse In szerint eljött az ideje, hogy Észak-Korea ellen a korábbinál szigorúbb szankciókat vezessenek be, és kifejezte reményét, hogy ezt Oroszország is támogatni fogja.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán elmondta, hogy Putyin a dél-koreai elnökkel Vlagyivosztokban folytatott tárgyaláson - amellett, hogy határozottan elítélte a kommunista rezsim "provokációit" -"értelmetlennek" nevezte a Phenjan elleni büntetőintézkedések bevezetését. Peszkov szerint az Észak-Koreába irányuló kőolaj- és kőolajtermék-szállítások "jelentéktelenek", ezért Moszkva úgy ítéli meg, hogy nem célszerű betiltani azokat.