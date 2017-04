Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Putyin nem fogadja az amerikai külügyminisztert?

Rex Tillerson amerikai külügyminiszter (képünkön) fogadása jelenleg nem szerepel Vlagyimir Putyin orosz elnök napirendjén - közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn Moszkvában.

Peszkov ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az ilyen találkozókat az elnöki hivatal nem szokta előre bejelenteni, és emlékeztetett rá, hogy az amerikai diplomácia vezetőjének hivatalos házigazdája Szergej Lavrov orosz külügyminiszter lesz. Tillerson a tervek szerint szerdán keresi fel az orosz fővárost.

Az amerikai külügyminiszter munkalátogatását megelőzően kiéleződött a feszültség Moszkva és Washington között, miután az Egyesült Államok péntekre virradóra katonai csapást mért Oroszország szövetségese, Szíria egyik légi bázisára.

Peszkov hétfőn kijelentette: az amerikai fél ezzel azt bizonyította be, hogy nem kíván együttműködni a szíriai helyzet rendezésében. A szóvivő úgy vélekedett, hogy ennek egyetlen fóruma a genfi folyamat lehet, és hogy a visszatérés Bassár el-Aszad szíriai elnök leváltásának követeléséhez nem visz közelebb a megoldáshoz.

Elmondta, hogy mivel Moszkva nem értesült ellene irányuló új amerikai szankciókról, nem tud beszámolni lehetséges ellenlépésekről sem. Ezzel Nikki Haley amerikai ENSZ-nagykövet azon kijelentésére reagált, amelyben az Aszad-kormány támogatása miatt új gazdasági büntetőintézkedéseket helyezett kilátásba Oroszországgal szemben.

Tillerson Olaszországban beszélt

Hétfőn Rex Tillerson a világ legfejlettebb ipari országait tömörítő G7-csoport külügyminisztereinek találkozója előtt az olaszországi Luccában beszélt, ahol az ártatlanok védelmének nevezte a Szíria elleni amerikai légitámadást. A megbeszélés résztvevői - közel-keleti országok képviselőinek meghívásával - külön egyeztetést szentelnek a szíriai helyzetnek.

Tillerson kijelentette, az Egyesült Államok ismét tesz azért, hogy aki ártatlan emberek ellen követ el bűncselekményeket bárhol a világon, feleljen ezért. Az amerikai diplomácia vezetője a Szíriában elkövetett vegyifegyver-támadásra utalt, amelyre válaszul az Egyesült Államok manőverező robotrepülőgépek tucatjaival mért csapást arra a bázisra, ahonnan a rezsim gépei feltételezhetően elindultak.

Tillerson a toszkánai Sant'Anna di Stazzema emléktemetőjében nyilatkozott, ahol 1944-ben a nácik 560 civilt lőttek agyon, közöttük több mint száz gyereket. Az amerikai külügyminiszter a G7-csoport külügyminisztereinek délután kezdődő találkozóján Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, Japán, Kanada és a házigazda Olaszország diplomáciai vezetőivel egyeztet. A megbeszéléseken részt vesz Federica Mogherini, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője is. A napirenden Szíria mellett a terrorizmus elleni fellépés, a líbiai helyzet, a Földközi-tenger térsége, valamint Észak-Korea is szerepel. Angelino Alfano olasz külügyminiszter bejelentette, hogy Szíriáról kedd reggel külön minicsúcsot tartanak, amelyen Törökország, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Jordánia, Katar is képviselteti magát. Az amerikai külügyminiszter Luccából egyenesen Moszkvába utazik tovább, ahol orosz kollégájával Szergej Lavrovval találkozik.

A G7 külügyminisztereinek találkozóját követően, májusban a legfejlettebb országok állam-, illetve kormányfői Taorminában találkoznak majd, Szicília szigetén.