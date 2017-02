Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rálicitálnak Orbánra a románok

Romániában az alacsony jövedelmű emberek hamarosan ingyen nyithatnak alapvető bankszámlát és egy csokor pénzügyi tranzakcióért sem kell majd fizetniük.

alapok vásárlása előtt. A befektetési alapok óriási népszerűségnek örvendenek, de amikor elhatározzuk, hogy mi is szeretnénk beszállni, kiderül, hogy nem is olyan egyszerű a választás. A részletekért kattintson! 10+1 hasznos tipp befektetési

Olcsóbbá és átláthatóbbá akarja tenni a banki szolgáltatásokat a román kormány - írja a Magyar Szó a helyi economica.net hírportálra hivatkozva. Az ezzel kapcsolatban készülő rendelettervezet a 2014/92-es uniós irányelvet ültetné át a romániai jogrendbe. (Magyarországon 2014 elején vezették be azt a szabályt, hogy lakossági bankszámlákról ingyen vehető fel havonta 150 ezer forint - a szerk.)

A tervezet figyelembe veszi a bankok és az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (APC) javaslatait is. Legfontosabb előírása, hogy a bruttó minimálbérrel rendelkező személyek ingyen nyithatnak és zárhatnak be alapszintű fizetési számlát. Nem kell fizetniük számlakezelési díjat és a készpénzfelvétel is ingyenes lesz. Emellett havonta tíz díjmentes tranzakciót hajthatnak végre ezen a számlán.

A többi ügyfél számára szintén ingyenes lesz a fizetési számlák megnyitása, bezárása, illetve a készpénz befizetése, ám a pénzfelvétel és a tranzakciók továbbra sem lesznek díjmentesek.