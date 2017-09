Rejtélyes betegség: az USA bezárhatja a kubai nagykövetséget

Nemrég újranyitott havannai nagykövetségének bezárását mérlegeli az Egyesült Államok a kubai fővárosban szolgáló diplomatáinak rejtélyes megbetegedései miatt - mondta vasárnap New Yorkban Rex Tillerson amerikai külügyminiszter.

Domokos László, 2017. szeptember 18. hétfő, 07:41

Tillerson ezzel kapcsolatos nyilatkozata az eddigi legerőteljesebb jelzése annak, hogy az Egyesült Államok kemény diplomáciai válaszra szánhatja el magát, lényegében kockára téve az amerikai-kubai diplomáciai kapcsolatok fél évszázad után 2015-ben, Barack Obama elnök kormánya által elhatározott történelmi újrafelvételét - írta az MTI alapján a hirado.hu.

Mérlegelés alatt áll - mondta Tillerson a nagykövetség esetleges bezárására vonatkozóan. Ez egy nagyon komoly ügy, tekintettel arra az egészségi károsodásra, amelyet egyes személyek elszenvedtek. Az érintett emberek egy részét hazahoztuk. Jelenleg értékeljük a helyzetet.

Az amerikai külügy augusztusban hozta nyilvánosságra, hogy a havannai nagykövetségén dolgozó amerikaiak rejtélyes tünetekkel járó megbetegedésekben szenvednek: egyensúlyi zavarokkal küszködnek, jelentős halláskárosodásuk van, komoly fejfájások, agyduzzanatok, agykárosodások és kognitív zavarok gyötrik őket. Heather Nauert külügyi szóvivő múlt kedden azt jelentette be, hogy eddig 21 amerikai diplomatánál észlelték a betegséget, amelyet mindazonáltal nem tudnak pontosan diagnosztizálni.

A jelenleg is folyamatban lévő részletes orvosi vizsgálatok szerint a diplomatákat "akusztikus támadások" érték: vagyis fizikai károsodásokat okozó, különleges hanghatásoknak tették ki őket mind a munkahelyükön, mind az otthonaikban. A szóvivő szerdán a külföldi tudósítóknak tartott sajtóértekezletén azt is közölte, hogy a betegek száma várhatóan nő.

Fulton Armstrong, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) egyik volt tisztségviselője, aki korábban Havannában dolgozott, az amerikai közszolgálati rádiónak (NPR) azt mondta: nincs ésszerű magyarázat a megbetegedésekre, "egyik rejtély a másikat követi".

Pénteken öt republikánus szenátor követelt megtorló intézkedéseket Kubával szemben, levélben sürgette Rex Tillersont, hogy emlékeztesse a kubai kormányt a diplomaták iránti kötelezettségeire. Az öt politikus egyúttal azt is követelte az amerikai diplomácia irányítójától, hogy minősítse nemkívánatos személyeknek az Egyesült Államokban szolgáló kubai diplomatákat, s amennyiben Havanna nem tesz értékelhető lépéseket a történtek teljes feltárására, akkor Washington zárja be havannai nagykövetségét is.