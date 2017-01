Republikánusokkal került szembe Trump

Republikánus politikusok bírálták, Donald Trump elnök pedig védte vasárnap a bevándorlást, illetve beutazást korlátozó rendelkezést, miközben egyes amerikai reptereken eluralkodott a zűrzavar.

Vasárnap reggel Donald Trump Twitter-üzenetben reagált a hét, muszlim többségű országból érkezők amerikai beutazásának tilalma miatti felháborodásra: "országunknak erősen védett határokra és különleges ellenőrzésre van szüksége, MOST (az elnök csupa nagybetűvel írta ezt). Nézzük meg, mi történik Európában és valójában az egész világon - szörnyűséges rendetlenség". "A Közel-Keleten nagy számban végeztek ki keresztényeket. Nem engedhetjük meg, hogy ez a borzalom folytatódjék".

Védelmébe vette Trump elnöki rendeletét Reince Priebus, a Fehér Ház kabinetfőnöke is. Priebus az NBC televízió "Találkozz a sajtóval" című, vasárnap délelőtti politikai vitaműsorában kiemelte: már csak "néhány tucat embert" tartanak őrizetben az amerikai repülőtereken. Hozzátette, hogy szombaton 325 ezer utas lépett be az Egyesült Államokba, és közülük csak 109-et tartóztattak fel. "Nagy részüket már kiengedték a repülőtérről, néhány tucatnyian még bent vannak, és ha nincs velük semmi baj, akkor fél napon belül ők is beléphetnek" - tette hozzá.

Szinte szó szerint ugyanezt erősítette meg az ABC televízióban Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője is. Spicer kijelentette azt, "nem akarjuk hagyni, hogy beszivárogjon valaki, aki ártani akar nekünk". Kellyanne Conway, Donald Trump tanácsadója a Fox televízióban így fogalmazott, hogy ez "kicsiny ár" a nagyobb biztonságért".

Több vezető republikánus politikus azonban bírálatot vagy kételyt fogalmazott meg az elnöki rendelettel kapcsolatban. Mitch McConnell, a szenátus republikánus frakciójának vezetője az ABC televízió "Ez a hét" című vasárnap délelőtti politikai vitaműsorában óvatosságra intett. Miután kifejtette, hogy szerinte is jó ötlet megszigorítani a beutazók ellenőrzését, hangsúlyozta nyomatékosan aláhúzta, "fontos emlékeznünk arra is, hogy a radikális iszlamista terrorizmus elleni küzdelemben a legfontosabb forrásaink muszlimok, mind országunkban, mind külföldön".

John McCain arizonai republikánus szenátor még kritikusabban fogalmazott. McCain a CBS televízió vasárnap délelőtti vitaműsorában azt mondta: az elnöki rendelet végrehajtásának folyamata zavaros, és "néhány térségben valószínűleg táptalajt teremt az Iszlám Állam propagandájának". A szenátor feltette a kérdést: miért kellett a rendeletben szereplő országok sorába Irakot is felvenni, hiszen az iraki erők az amerikaiakkal együtt harcolnak az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ellen.

Bírálta az elnöki rendeletet Rob Portman ohiói republikánus szenátor is, aki a CNN hírtelevízióban azon véleményének adott hangot, hogy az elnöknek "lassítania kellene" tempóján és szorosabban kellene együttműködnie a kongresszusi politikusokkal.

A belbiztonsági minisztérium közölte, hogy tiszteletben tartja annak a New York-i szövetségi bírónak a döntését, aki szombaton elrendelte, hogy a Kennedy repülőtéren feltartóztatottakat be kell engedni az országba, de ezzel együtt végrehajtja az elnöki rendeletet. Vasárnap a New Yorkban született döntéssel egybehangzó döntéseket hoztak más szövetségi bírók is Massachusetts, Virginia és Washington államban is.