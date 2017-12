Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Robban a brexit, kitört a teljes káosz

Kaotikusnak tűnik a jövő heti uniós csúcsot előkészítő EU-brit tanácskozás, amelyen mindkét oldalon az első számú vezetők vesznek részt. A londoni kormány engedménye az ír-észak-ír határ ügyében belpolitikai viharhoz vezetett az Egyesült Királyságban.

Kaotikus twitterüzenet-hullámot indított el, hogy ír források nyilvánosságra hozták: a londoni kormány lehetségesnek tartja, hogy Észak-Írország bennmaradjon az EU vámuniójában, miközben az Egyesült Királyság többi része angolosan távozna az unióból - derült ki a politico.eu live blogjának bejegyzéseiből.

Brit hírforrások előbb azt tudatták, hogy a London és Dublin nagyon közel áll egy olyan megállapodáshoz, amely garantálja, hogy soha ne álljon vissza a merev határ a két ír állam között. Később a BBC arról írt, hogy a londoni kormány belemenne Észak-Írország de facto egységes piaci és vámuniós tagságának fenntartásába.

Szó sem lehet róla

Az első reakció attól az észak-ír unionista - mármint az Egyesült Királyság egysége mellett elkötelezett - párttól (DUP) érkezett, amely koalícióban együtt kormányozza a torykkal Nagy-Britanniát. Arlene Foster, a DUP elnöke kijelentette, hogy ellenezni fog bármilyen brexitmegállapodást, amelynek alapján szabályozási eltérés alakul ki Észak-Írország és az Egyesült Királyság többi része között.

Ehhez csatlakozott később brit függetlenségi párt (UKIP), amely szerint minden engedmény az EU-nak a tavalyi népszavazási eredmény felrúgása lenne. Az egyes országrészekre vonatkozó engedmények szerintük a jogi nonszensz kategóriájába tartoznak. Ezért felszólították Theres May miniszterelnököt, hogy mondjon le, de azonnal.

"Vicces" reakciók

Nem kellett sokat várni arra, hogy mások is megszólaljanak. Bármilyen különmegállapodás jön létre Észak-Írország ügyében, amely lehetővé teszi az ország szoros kapcsolatát az EU-val, annak Skóciára is vonatkoznia kell! - jelentette ki Stephen Gethins, a Skót Nemzeti Párt (SNP) egyik befolyásos politikusa, akihez később csatlakozott Nicola Sturgeon a párt elnöke, Skócia első minisztere. Ezzel arra utalt, hogy a skóciai választók többsége az EU-tagság mellett voksolt a tavaly júniusi függetlenségi népszavazáson.

Nem sokkal később felzárkózott mellé Sadiq Khan, London polgármestere is. Twitterüzenetében úgy fogalmazott, hogy ha Theresa May lehetségesnek tartja, hogy az Egyesült Királyság egy része bent maradjon az egységes európai piacon és a vámunióban, akkor London is igényt tart erre a lehetőségre. Az indok ugyanaz, mint Skócia esetén: a brit főváros lakóinak túlnyomó többsége az EU-tagság mellé állt a tavalyi voksoláson.

A sort Leanne Wood, a Wales függetlenségéért harcoló Plaid Cymru párt vezetője folytatta. Ő is a twitteren tudatta, hogy katasztrofálisnak tartaná Észak-Írország kiszakítását az egységes Egyesült Királyságból, ugyanakkor saját országának is hasonló elbírálást akar mint a másik brit tagországnak. Szó sem lehet kivételezésről - csatlakozott hozzá Carwyn Jones, Wales első minisztere. A dolog pikantériája, hogy Wales népének többsége egyébként a függetlenségi referendumon az uniós kilépésre szavazott.

Legfelsőbb vezetők

Ahhoz, hogy a december 14-ei EU-csúcs elé kerülhessen az EU-brit tárgyalások kibővítése a jövőbeni kereskedelmi kapcsolatok kérdésével, december első hetének elején világossá kell válnia, mit ajánl ennek érdekében a londoni kormány - tette világossá korábban Brüsszel. Ennek jegyében tárgyalt hétfőn egymással May és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke. Az egyik ajánlat az 50 milliárd eurós lelépési pénz, a másik az említett engedmény a két ír állam ügyében, ami a belpolitikai vihart kiváltotta Nagy-Britanniában.

No deal

Hétfő késő délután azonban kiderült, hogy most sem sikerült semmilyen egyezségre jutnia a brit kormánynak és az EU-nak. A megbeszélés végén egy "villám sajtótájékoztatót" tartottak.

Juncker szerint a tárgyalófelek pozíciói közelebb kerültek egymáshoz és reményét fejezte ki, hogy az uniós csúcs előtt sikerül "jelentős előrelépést" elérni. Ehhez majdnem szó szerint csatlakozott May is. A tájékoztatón nem lehetett sem Maytől sem Junckertől kérdezni, May Donald Tuskhoz, az Európai Tanács elnökéhez sietett.

Tusk később azt üzente a twitteren, hogy kész lett volna előterjeszteni a csúcs brexittel kapcsolatos napirendi pontját, de a londoni kormány és az Európai Bizottság időt kért a további egyeztetésre. Így viszont nagyon szorossá vált a határidő.

36 óra maradt

A brit miniszterelnök azért szakította meg egyeztetését az Európai Bizottság elnökével, hogy DUP elnökével egyeztessen, amikor kiderült, hogy az észak-ír párt nem támogatja az ír határ ügyében vállalt engedményeket - tudta meg a BBC. Emellett a sajtóorgánum tudomása szerint 20 tory képviselő sem hajlandó támogatni saját kormányának elképzeléseit.

Ha nem születik megállapodás 36 órán belül, akkor növekedni fog a nyomás az európai biztosok testületén, amely szerdán ül össze, hogy ne tegyenek javaslatot a brexittárgyalások kibővítésére jövő januártól - véli a Politico.

Márpedig, ha nem enyhül a brit kilépéssel kapcsolatos bizonytalanság, az jelentős károkat okozhat Nagy-Britanniának. A megállapodás hiánya miatt sok cég életbe léptetheti úgynevezett készenléti terveit, ami azzal járhat, hogy áthelyezik beruházásaikat az Egyesült Királyságból a kontinentális Európába.

A nyitókép forrása: Google Maps