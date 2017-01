Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Robban a Trump-bomba - máris beperelték az elnököt

Egy civil szervezet beperelte Donald Trumpot, az USA elnökét, mert úgy véli, hogy Trump, aki nem adta el vállalatcsoportját és nem bízta független vagyonkezelőre annak irányítását, cégein keresztül jövedelmet húzhat külföldi kormányoktól, ami összeférhetetlen hivatalával.

A Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) liberális civil szervezet beperelte Donald Trumpot, az Egyesült Államok elnökét, aki szerintük az megsérti az alkotmánynak azt a passzusát, amely tiltja, hogy az államfő hasznot húzzon külföldi kormányoktól - adta hírül a Politico. Az elnök olyan helyzetet teremtett, amely gyakorlatilag pereskedésért kiáltott - hívta fel a figyelmet a 444.hu.



A felperesek arra hivatkoznak, hogy Trump üzleti vállalkozási ingatlanbérleti szerződéseket kötnek külföldi államokkal, illetve a tőlük származó hitelekből is finanszírozzák tevékenységüket. A jogvédő szervezet támadja az elnöknek azt a döntését is, miszerint nem bízta független vagyonkezelőre cégcsoportja irányítását, hanem csupán fiainak adta át azok vezetését.

Behatárolt terület

A keresetet, amelynek indításában számos tekintélyes jogász professzor is részt vett, Manhattanben nyújtották be, mivel kifogásaik egy része a New York e városrészében lévő Trump-ingatlanokra vonatkozik.

A felperesek kifogásolják, hogy a Trump Tower olyan lízingszerződéseket kötött, amelyeket a kínai állami tulajdonú Industrial and Commercial Bank of China, illetve az Abu Dzabi-i kormányhoz tartozó Abu Dhabi Trurism & Culture Authority nyújt.

A CREW szerint sérti az alkotmányt, hogy Trump washingtoni luxusszállodáját külföldi kormányok is igénybe veszik, sőt az is, hogy állami tulajdonú tévétársaságok megvásárolhatják az elnök The Apprentice tévéshow-jának játszási jogait.

Előregyártott válasz

A pereskedés lehetőségére reagálva Trump környezetéből már korábban elutasították a vádakat. Érvelésük szerint az alkotmány semmit sem ír elő Trumpra vonatkozóan, mivel ha valaki egy szállodai szoba használatáért fizet, annak semmi köze ahhoz, amit a szállodában tulajdonnal bíró elnök államfőként csinál. Más szóval nincs összeférhetetlenség.

Az elnök megígérte, hogy minden cent profitját befizeti az államkasszába, amelyet vállalkozásai külföldi kormányokkal kötött üzletek alapján szereznek. Nem világos azonban, hogyan lehet ezt elválasztani az egyéb bevételektől és a rájuk eső haszontól, továbbá hogy a nyilvánosság miként ellenőrizhetné az ígéret betartását.

Ki lesz a károsult?

A felperesnek talán azt lesz a legnehezebb bizonyítania, hogy kit ér kár Trump szerintük megengedhetetlen magatartása miatt. A perekben általában vannak károsultak, akik vagy amelyek - túl az összeférhetetlenség ügyén - közvetlenül kárt szenvednek az alperes viselkedése miatt.

Egyes szakértők szerint az elnök ellen indított eljárásban nehéz lesz ilyeneket találni, míg mások úgy vélik, hogy a Trump cégeivel versenyző hotelek és más üzleti vállalkozások felsorakozhatnak a vád mellett.

A CREW hangsúlyozza, hogy részben azért indította meg a pert, mert a média folyamatosan kifogásolja Trump külföldi üzleti kapcsolatait, illetve az ebből fakadó homályos viszonyokat és lehetséges megengedhetetlen előnyöket. Ez késztette a civil szervezetet arra, hogy pert indítson az emlegetett ügyek miatt.