Robbant az uniós bomba: nincs párbeszéd

A londoni kormány azzal fenyegetőzik, hogy le sem ül a brexitről folytatandó tárgyalóasztalhoz, ha az Európai Unió nem módosítja a "lelépési pénzzel" kapcsolatos követelését. Brüsszelben azt mondják: az egyeztetések kezdetéig semmin sem változtatnak.

Komócsin Sándor, 2017. május 22. hétfő, 14:05

Miközben az Európai Unió illetékes miniszterei a hétfőn elfogadták az unió brexittel kapcsolatos tárgyalási stratégiáját, London azzal fenyegetőzik, hogy szóba sem áll az EU-s delegációval, amíg az nem csökkenti anyagi követeléseit - adta hírül a Bloomberg. Egyes becslések szerint 100 milliárd eurót kellene betolnia még utoljára a briteknek a közös kasszába.

A válási tárgyalások semmi perc alatt tökéles káosszá silányulhatnak - fenyegetőzött David Davis, a brit kormány brexitügyi minisztere a hét végén adott interjújában. Még egymilliárd font (1,16 milliárd euró) is igen nagy pénz lenne - tette világossá, mit gondol a brit kormány a "lelépési pénzről".

Durva becslések

Az Egyesült Királyság kilépés előtti utolsó befizetésével kapcsolatos vita hetek óta folyik, miközben a tárgyalások még el sem kezdődtek, és a bő két hét múlva esedékes nagy-britanniai parlamenti választások előtt nem is fognak. Már most látható, hogy ez az ügy tesztelni fogja a felek kompromisszumképességét.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy az Egyesült Királyságnak 50 milliárd fontot (58 milliárd euró) kell majd fizetnie korábban vállalt uniós kötelezettségei miatt. Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnök 40-60 milliárd euró közé tette az összeget.

A Financial Times 100 milliárdot becsült, a brit számviteli szakértők több mint százéves szervezete (Institute of Chartered Accountants and Wales) azonban csupán ötmilliárd fontra (5,8 milliárd euró) teszi ezt az összeget.

Felejtsék el!

A londoni kormány nem zárkózik el attól, hogy fizessen, ám megkérdőjelezi az ezzel kapcsolatos kalkulációkat. Davis azt mondta, hogy nem elég arról beszélni, hogy a küldöttségük felállhat a tárgyalóasztaltól, hanem fel kell készülni arra, hogy ezt meg is teszik. Ha a helyzet ezt indokolja, ha nincs más lehetőség, akkor ezt fogják tenni.

Szerinte a tárgyalások korrektek, de hektikusak lesznek. Továbbra sem árult el semmit azzal kapcsolatban, hogy hajlandóak-e előzetes egyezséget kötni a szigetországban élő uniós állampolgárok jogaival és az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország státusával kapcsolatban.

Guy Verhofstadt, az Európai Parlament megbízottja a brexittárgyalásokkal kapcsolatban kijelentette, hogy az egyeztetések megkezdéséig semmin sem változtatnak. A tárgyalásokat egyébként június 19-én, azaz tíz nappal a brit választások után akarják elindítani.

Változik a közhangulat

A közvélemény-kutatások eközben azt mutatják, hogy kezd megváltozni a közhangulat Nagy-Britanniában. A Munkáspárt lemaradása ugyan még mindig jelentős, kilenc százalékpont a toryk mögött, de egy hete még 18 pont mínuszban álltak.

Theresa May miniszterelnök a héten a gazdaságpolitikai kampánytémák helyett a brexitre akarja helyezni a hangsúlyt. Arra fogja felhívni a választók figyelmét, hogy vagy ő, vagy a Munkáspárt vezére, a nem fiatal Jeremy Corbyn fog erről tárgyalni az EU-val. Míg neki kész csapata van, amelyet leültethet az uniós féllel szemben, ellenfelének még össze kellene hoznia a szakértőit, ami hónapokig tarthat.