Robbantott a baloldal, bukott a jobboldal

Theresa May nagy hazárdjátéka visszaütött - így értékelik a péntek reggeli brit lapok, hogy a Konzervatív Párt a választási körzetek túlnyomó részének eredményei alapján biztosan elveszti abszolút többségét a parlamentben.

A választási körzetek túlnyomó többségének eredménye igazolta az exit poll jövendölését,miszerint a brit konzervatív párt elveszti abszolút többségét a londoni parlamentben. Theresa May miniszterelnök április közepén azért íratta ki az előrehozott választást, hogy megnövelje pártja 12 fős többségét, biztos hátteret teremtsen kormányának az EU-val folytatandó brexittárgyalásokhoz.

A brit törvényhozás 650 tagú. Egy több mint 600 mandátum sorsának ismeretében készült előrejelzés szerint a toryk 316 képviselői helyzet szerezhetnek, a Munkáspárt 265-re, a Skót Nemzeti Párt (SNP) 34-re, a Liberális Demokraták 13-ra számíthatnak. Ez azt jelenti, hogy az utóbbi három párt együtt nem érné el a kormányalakításhoz szükséges többséget.

A bit nemzeti valutát az exit poll megjelenése előtt 1,29 dollár/font feletti árfolyamon jegyezték, amely néhány óra alatt 1,7 közelébe gyengült. Az úgynevezett hung parliament, amelyben egyik pártnak sincs abszolút többsége, s ezzel az ország kormányzása bizonytalanná válik, a legrosszabb, amire a piacok számítottak.

May sorsa

A kormány tagjai megosztottak abban, hogy Theresa Maynek a kudarc nyomán le kellene-e mondania vagy sem. Egy részük szerint mivel nem szerzett sem egyéni mandátumot, sem pártjának abszolút többséget, távoznia kellene posztjáról. Emellett többen nem tartják kellően erélyesnek a szemtől szembe folytatott parlamenti vitákban.

Mások szerint többet ártana, mint használna a toryknak, ha a választási fiaskó után belebonyolódnának egy elnökválasztásba. Ráadásul nincs egyértelmű kihívó a színen. Ugyanakkor még May támogatói is egyetértenek abban, hogy ha marad is a konzervatív kormány, alapvető változásokra van szükség a tevékenységében.

Lemond?

A miniszterelnök éjszakai beszédében Még abban sem volt biztos, hogy a Munkáspárt végül nem előzheti meg pártját. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a toryknak a többség birtokában joguk van a kormányalakításra, koalícióban egy másik párttal - ami nem tűnik sanszosnak - vagy kisebbségben. Nem kerülte el azonban a megfigyelők figyelmét, hogy végig a Konzervatív Pártról beszélt, nem saját magáról. Úgy tűnt, olyasvalakit láthatnak a tévénézők, aki ugyan még nem döntött a visszavonulásról, de ezt fontolgatja.

A miniszterelnök magyar idő szerint 11 órakor mond beszédet. A médiában keringő pletykák szerint jó eséllyel bejelenti lemondását.

A Brexit sorsa

Az Egyesült Királyság várhatóan kérni fogja az EU-tól a brexittárgyalások megkezdésének elhalasztását - vélik a JP Morgan elemzői. Munkáspárti politikusok szerint a szavazással a britek elutasították az úgynevezett kemény brexit lehetőségét, azaz azt, hogy a szigetország elhagyja a vámuniót és az egységes európai piacot is.

Érdekesebb azonban ennél, hogy ugyanezt gondolhatja David Davis, a kormány brexitügyi minisztere, elkötelezett Leave-párti politikus. Davis még tegnap arról írt, hogy a vámunió és az egységes piac elhagyásával kampányoltak, hozzátéve, hogy különleges viszonyt akarnak kiépíteni Nagy-Britannia és az EU között. A választás mutatja meg azonban, hogy mit szól ehhez a társadalom.

A Guardian friss értesülése szerint az EU-t, ezen belül a német vezetést nehéz lesz rávenni a halasztásra. Ugyanakkor Brüsszelben katasztrófának látják a brit belpolitika zavarossá válását, mert stabil, kiszámítható tárgyalópartnert szerettek volna.

Részvétel

A részvétel 68,6 százalékos volt, ami 1997 óta a legmagasabb arány a brit parlamenti választásokon. Ha Theresa May lemond, akkor ő lehet a konzervatívok legrövidebb ideig szolgáló miniszterelnöke Andrew Bonar Law után, aki 1922-1923-ban mindössze 209 napig volt hatalomban. Mayt tavaly júliusban választották kormányfővé, miután elődje David Cameron a népszavazás elvesztése után lemondott.

Ezért győztek

A britek európai uniós tagságát pártoló Remeinerek és a fiatalok a Munkáspárt mellé pártoltak, ez hozta meg a sikert a pártnak és a kudarcot a toryknak - véli John Curtice politológus professzor, választási szakértő. Ezt a hatást ellensúlyozta - bár nem kellően -, hogy a brit függetlenségi párt (UKIP) szavazói többségükben a konzervatívok mellé pártoltak. A UKIP támogatottsága a 2015-ös 13 százalékról két százalékra esett.

Ahol a függetlenségi párt erős volt 2015-ben - és a konzervatívok emiatt a legtöbbet vesztették - ott most a toryk erősödtek. Ahol a UKIP gyenge volt két éve, ott a választói zömében most a Munkáspártra szavaztak.

A toryk végül a szavazatok 42 százalékát szerezték meg, ami megfelel az előrejelzéseknek, a Munkáspárt 40 százalékot ért el, ami viszont nem, mert egyetlen közvélemény-kutatás sem jósolt 4-essel kezdődő arányt a pártnak. A Liberális Demokraták hét, az SNP három, a UKIP és a Zöldek két-két százalékkal végeztek.

