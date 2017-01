Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rohamosan drágul egy alapvető élelmiszer

Az idén további 5-7 százalékkal emelkedhet a cukor fogyasztói ára, miután éves összehasonlításban tavaly decemberig már közel 17 százalékkal drágult - írta a Világgazdaság kedden.

A lapnak Fórián Zoltán, a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. vezető agrárszakértője elmondta, hogy a magas készletek ellenére az elmúlt években jelentősen nőtt a cukor tőzsdei és fogyasztói ára, mivel a cukortermelés nem tudott lépést tartani a kereslet növekedésével.

A globális cukortermelés tavaly meghaladta a 174 millió tonnát, miközben a felhasználás elérhette a 184,4 millió tonnát.

A lap megjegyzi, hogy a cukorkészletek az EU-ban is csökkennek. Az Európai Bizottság adatai szerint a 2015-ös gazdasági évet még közel 4 millió tonnás készlettel zárta az unió, tavaly azonban már csak 1,38 millió tonna maradt a raktárakban. Bár a közösségben a tavalyi gazdasági évben a cukorrépa termelői igen jó hozamokról számoltak be, a területcsökkenés miatt a globális áremelkedésekre az uniós készletcsökkenés is rásegített.