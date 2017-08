Rossz hír jött az EU-ból

Enyhén lassult a növekedés az euróövezet feldolgozóiparában júliusban az IHS Markit londoni székhelyű pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató felmérésének kedden közölt végleges adatai szerint.

Az euróövezet feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexének (BMI) végleges értéke 56,6 pontot tett ki júliusban, 0,8 ponttal csökkent az előző havi 57,4 ponthoz képest. A BMI júliusi végleges értéke 0,2 ponttal alacsonyabb az 56,8 pontos előzetes értéknél, illetve az elemzői várakozásoknál.

A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági ágazat teljesítményének növekedését, 50 pont alatti értéke pedig csökkenését jelzi. Az előzőnél alacsonyabb 50 pont feletti érték a növekedés ütemének lassulására utal.

Júliusban már a 49. egymást követő hónapban állt az 50 pontos küszöb felett a feldolgozóipari BMI értéke, amely előző hónapban 74 havi csúcsot döntött meg - írja az MTI.

A vizsgált nyolc euróövezeti tagállam mindegyikében, így Görögországban is növekedett a feldolgozóipar. A működési feltételek leginkább Ausztriában, Hollandiában és Németországban javultak, bár közülük csak Hollandiában mértek az előző havinál gyorsabb növekedést. Hollandiában (58,9 ponttal 75 havi csúcsra) és Franciaországban (54,9 ponttal 3 havi csúcsra) gyorsult a feldolgozóipar bővülése, míg Ausztriában (60,0 ponttal 2 havi mélypontra), Németországban (58,1 ponttal 5 havi mélypontra), Olaszországban (55,1 ponttal 2 havi mélypontra), Írországban (54,6 ponttal 4 havi mélypontra) és Spanyolországban (54,0 ponttal 4 havi mélypontra) kicsit lassult a növekedés. Görögországban 50,5 ponton stagnált a feldolgozóipari BMI értéke.

Bár az utóbbi pár hónap legalacsonyabb ütemével, de továbbra is figyelemreméltó mértékben növekedett a feldolgozóipar termelése júliusban, a vállalatok hazai és külföldi megrendeléseinek állománya stabilan bővült. Az új, valamint a még teljesítésre váró megrendelések állományának egyidejű növekedése alátámasztja a munkahelyek számának erősebb növekedését.

Az euróövezeti feldolgozóipar továbbra is erős ütemben növekszik. A beszerzésimenedzser-indexekből arra lehet következtetni, hogy éves összevetésben 4 százalékkal nőtt a termelés a harmadik negyedév elején. A növekedés fő hajtóereje továbbra is Németország, mindazonáltal a fellendülés széles alapokra helyeződött át, még Görögországban is két egymást követő hónapban javultak a feltételek, ami először fordult elő az utóbbi három évben - kommentálta a felmérés megállapításait Chris Williamson, az IHS Markit vezető közgazdásza. Hozzátette, hogy a foglalkoztatottság az utóbbi húsz év egyik legerősebb ütemében nőtt, de a vállalatok még így is alig képesek eleget tenni a növekvő megrendeléseknek.