"Sajnáljuk, hogy egy miniszter nem érti az Európai Bizottság szerepét"

Jean-Claude Junckernek, az Európai Bizottság elnökének szándéka továbbra is az eltérő véleményt képviselők közötti hídépítés és a 28 európai uniós tagállam közötti egység megőrzése - jelentette ki Margarítisz Szkínász, az Európai Bizottság (EB) vezető szóvivője sajtótájékoztató keretében hétfőn Brüsszelben.

Szabó Zsuzsanna, 2017. május 29. hétfő, 16:16

A szóvivő Angela Merkel német kancellár vasárnapi kijelentésére reagálva aláhúzta: az Európai Bizottság azon dolgozik, hogy egységet teremtsen Európában olyan kritikus témakörökben, mint a nemzetközi szerződések, a védelem vagy a biztonság.

Az EU számára alapvető fontosságú marad a jó kapcsolat fenntartása az Egyesült Államokkal a globális biztonság és fejlődés érdekében. Az uniós bizottság továbbra is az előremutató transzatlanti kapcsolatok megőrzésén fáradozik - tette hozzá. Elmondta azt is, hogy az Európai Unió számára elsőbbséget élvez a védelem kérdése, ezért a bizottság az együttműködés további részleteinek kidolgozásán fáradozik. A tagállamok védelmi ráfordítás melletti elkötelezettségén túl az unió jelentősen hozzájárul a nemzetközi béke megteremtéséhez a humanitárius segélyekkel és a gazdasági stabilizációt célzó támogatásaival is. Európa mindig nyitott marad, és kész arra, hogy részt vegyen újabb együttműködésben - tette hozzá.

Egy korszak vége felé haladunk

Angela Merkel német kancellár a München melletti Truderingben pártja, a jobbközép CDU és a testvérpárt bajor CSU közös vasárnapi rendezvényén a világ legfejlettebb ipari államait összefogó G7 csoport előző nap véget ért csúcstalálkozójára utalva hangsúlyozta: az utóbbi napokban megtapasztalta, hogy egyre inkább véget ér az a korszak, amelyben Németország és az Európai Unió teljes mértékben támaszkodhatott partnereire.

"Nekünk, európaiaknak tényleg saját kezünkbe kell vennünk a sorsunkat", és ugyan meg kell őrizni a barátságot az Egyesült Államokkal és az EU-ból távozni készülő Nagy-Britanniával, és jó szomszédságra kell törekedni Oroszországgal és más államokkal, "de tudnunk kell, hogy nekünk kell megharcolnunk a saját jövőnkért" - mondta Merkel.

Sajnáljuk

Szkínász a hétfői sajtótájékoztatón Witold Waszczykowski lengyel külügyminiszter pénteken tett kijelentésére is reagált. Tárcavezető Pozsonyban, a Globsec kül- és biztonságpolitikai fórumon a Politico című brüsszeli hírportálnak nyilatkozott, és kijelentette: nincs feszültség Lengyelország és az Európai Unió között, ahogy Lengyelország és az Európai Bizottság között sincsen; feszültség Lengyelország és egy uniós biztos között van.

Véleménye szerint Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke "egyszemélyes keresztes hadjáratot" folytat Lengyelország ellen, euroszkepticizmussal és nacionalizmussal vádolva a varsói kormányt. A miniszter aggodalmát fejezte ki Timmermans "igazságtalan állításai" miatt, amely szerinte megbélyegzi Lengyelországot, és kedvezőtlen légkört teremt.

A bizottság szóvivője erre regálva kijelentette: Az Európai Bizottság "sajnálja, hogy egy kormány minisztere nem érti a bizottság szerepét, struktúráját és hatáskörét". A szóvivő azt hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság az uniós szerződések, továbbá mind a 28 uniós tagállam közös érdekeinek, valamint a jogállamiságnak a védelmezője. A bizottság nagyra értékelné, ha minden felelős kormányzati tisztviselő, aki észrevételt tesz a szerepére, figyelembe venné ezeket a tényeket.