Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Síelni indul? Ezt jó, ha tudja

Az ötfokozatú skálán hármas szintű a lavinaveszély a nyugat-ausztriai Tirol és Vorarlberg tartományok kétezer méter feletti területein, ezért óvatosságra intik az ott sportolókat.

A tiroli lavinaszolgálat figyelmeztetése szerint elsősorban a szélhordta hóval borított területek a veszélyesek, hiszen itt a hótömegek kis súly alatt is megmozdulhatnak. Ráadásul ezeket a részeket nehezebb felismerni, hiszen már friss hó hullott rájuk.

A lavinatáblák megcsúszása is veszélyt jelenthet, akár egy ember súlya is kiválthat lavinaomlást, de spontán módon is megindulhat a hótömeg. Ezért a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy csak nagyon körültekintően szabad elhagyni a kijelölt sípályát.

Vasárnap estig mintegy negyven centiméter friss hó fog esni számos síterületen, elsősorban Vorarlberg, Tirol, Alsó-Ausztria és Felső Stájerország térségében - közölte Ariane Pfleger, az osztrák meteorológiai központ (ZAMG) meteorológusa. Az előrejelzések szerint a magasan fekvő területeken a következő hét minden napján havazni fog.

A ZAMG előrejelzése szerint vasárnap országszerte számos helyen várható havazás. A legtöbb hó az Alpok nyugati oldalán esik majd, itt egész nap havazni fog. Az Alpokalján, Burgenland északi részén és a Bécsi-medencében élénk lesz a szél. Vasárnap mínusz 13 és mínusz 4 Celsius-fok közötti hőmérsékletre lehet majd számítani.

Hétfőn az Alpok északi területén, Salzkammergut és Alsó-Ausztria tartomány nyugati része között várható még hóesés. Az ország többi területén napsütéses idő lesz, mínusz 14 és mínusz 3 Celsius-fok közötti hőmérsékletre lehet majd számítani.

Ausztriában eddig a leghidegebbet, mínusz 27 fokot szombatra virradóra mérték a Sonnblick csúcson, amely Salzburg és Karintia tartomány között 3106 méteren található.

Az Osztrák Autóklub (ÖAMTC) alsó-ausztriai szervezetének közlése szerint a hideg idő miatt számos alkalommal riasztották őket, elsősorban lemerült akkumulátorok miatt nem tudtak elindulni az autósok.