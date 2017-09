Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Soha ilyen drága hurrikán nem volt még?

A legmagasabb szintű, ötös erősségű hurrikán közelít a Karib-szigetek felé.

Az Irma névre keresztelt hurrikánban már mértek 295 km/h-s sebességű széllökéseket is, a hatóságok katasztrofális következményeket jósolnak, ha eléri a partokat.

Az előrejelzések szerint előbb a Leeward-szigeteken csaphat le, majd Puerto Rico és a Dominikai Köztársaság következhet. Florida állam kormányzója már hétfőn este szükség állapotot hirdetett ki a hurrikán miatt - írta a BBC alapján a 444.hu.

Az amerikai hurrikánközpont előrejelzései szerint az Irma tovább erősödik majd, várhatóan óriási esővel érkezik Floridához a hét végén, és a tenger hullámait hat-hét méteresre korbácsolja fel. Jelenleg a Kis-Antillák szigetlánc északi részén tombol, Puerto Ricótól keletre. Szükségállapotot hirdettek Puerto Ricón, az amerikai Virgin-szigeteken, valamint több kisebb karibi szigeten is.

Ráadásul ha eléri az amerikai szárazföldet, minden eddiginél nagyobb pusztítást végezhet. A Barclays elemzői szerint az Irma által okozandó, biztosított kár, mértéke minden idők legnagyobbja is lehet, azaz akár a 125-130 milliárd dollárt is elérheti - számol be az anyagról a Zerohedge alapján a Portfolio. Eddig a csúcstartó az 1926-os Miami nevű hurrikán volt.