Soros megszólalt: fordulóponthoz érkeztünk

Soros György szerint a briteket utolérte a valóság, rá kell jönniük arra, hogy a brexittel csökken az életszínvonaluk. Az unióból való kilépést Soros egy olyan döntésnek tartja, amelyen mindenki veszít. Ahhoz, hogy a helyzeten fordítson, szerinte Theresa Maynek el kell távolodnia a "kemény" brexittől, s az Egyesült Királyságot minél tovább a közös piacon belül tartani, amíg megnyugtatóan le nem zárulnak a tárgyalások.

A gazdasági valóság kezdi utolérni a briteket, akik lassan elkezdenek rádöbbenni arra, hogy hamis ábrándokat kergettek a brexittel kapcsolatban - állítja Soros György, a Soros Fund Management vezetője a Project Syndicate-en megjelent írásában.

A milliárdos üzletember szerint egy évvel ezelőtt, amikor a brexit Nagy-Britanniában győzedelmeskedett az eről szóló népszavazáson, a britek kis többséggel ugyan, de elhitték a sajtó és a kilépéspárti politikusok ígéreteit, amely szerint a brexit úgy tud megvalósulni, hogy az nem jár életszínvonaluk csökkenésével. S valóban, eddig sikerült is ezt elkerülni, azonban a háztartások eladósodottságának növekedésével.

Ez Soros szerint működött egy darabig, mivel a lakossági fogyasztás növekedése ösztönözte a gazdaságot. Azonban az Egyesült Királyság számára gyorsan közeledik az igazság pillanata. Amint azt a Bank of England (BoE) legfrissebb adatai mutatják, Nagy-Britanniában a bérek növekedése nem tart lépést az inflációval, azaz a reálkeresetek csökkenésnek indultak - hívja fel a figyelmet.

Ha folytatódik ez a trend a következő hónapokban, akkor a háztartások azzal szembesülnek, hogy életszínvonaluk esik, s ennek megfelelően kell majd változtatniuk fogyasztási szokásaikon is. S hogy a helyzet még rosszabb legyen, fel kell ismerniük azt is, hogy túlságosan eladósodtak, s csökkenteniük kell adósságállományukat ami szintén negatív hatással lesz a fogyasztásukra, amely eddig a gazdaságot hajtotta.

Ráadásul eközben az BoE pontosan ugyanazt a hibát követte el, mint egy átlagos háztartás. Alulbecsülte az inflációt, s most hogy észbe kapott, kamatemelésekbe kezdett, ami erősíti a kedvezőtlen ciklus hatásait. Az emelkedő kamatok egyre nehezebbé teszik a háztartások számára adósságuk törlesztését.

A britek közelednek ahhoz a fordulóponthoz, ami minden fenntarthatatlan gazdasági trend jellemzője. Én ezt a pontot "reflexivitásnak" hívom - írja Soros -, amikor az okok és hatások egymást kölcsönösen formálják.

A közgazdasági valóságot megerősítette a politikai valóság. Ez pedig az, hogy a brexit egy olyan üzlet, amelyen mindenki veszít, kedvezőtlen Nagy-Britanniának és az EU-nak is - véli Soros. A brexitről szóló népszavazást nem lehet semmissé tenni, az emberek viszont megváltoztathatják az arról alkotott véleményüket.

Úgy tűnik, most éppen ez történik. Theresa May miniszterelnök próbálkozása, hogy egy gyors választással megerősítse tárgyalási pozícióit nagyon rosszul sült el. Elvesztette parlamenti többségét, s egy megosztott törvényhozást eredményezett, ahol egyik pártnak sincs meg önmagában az egyszerű többsége.

A legfontosabb baklövés, amely May vereségét hozta az a javaslat volt, amely szerint az idősebb embereknek szociális ellátásaik egy jelentős részét saját forrásaikból kellene fedezniük, sokszor azon otthonok fedezetével, amelyben egész életüket leélték. Ez az úgynevezett "demencia" adó komolyan sértette a Konzervatív Párt idősebb bázisszavazóinak érdekeit. Sokan közülük el sem mentek választani, vagy más pártra adták le szavazatukat.

May vereségének szintén fontos oka volt, hogy a fiatalabb szavazók nagyobb arányban vettek részt a választásokon. Sokan közülük nem azért szavaztak a Munkáspártra, mert valamely szakszervezethez kívántak volna csatlakozni, vagy a Munkáspárt vezetőjét, Jeremy Corbynt kívánták támogatni, hanem proteszt szavazatot akartak leadni.

Nagy Britannia fiatalabb lakosságának hozzáállása a közös piachoz homlokegyenest ellenkező azzal az állásponttal, amelyet May és támogatói képviselnek a "kemény" brexittel. A fiatalabb emberek jól fizető állást szeretnének találni, akár Nagy-Britanniában, akár Európa más részén - véli Soros. Ezt figyelembe véve érdekeik egybeesnek London érdekeivel, ahol ezek az állások találhatók.

Ha May hatalmon akar maradni, meg kell változtatnia álláspontját a brexit-tárgyalásokkal kapcsolatban, s már vannak is jelei, hogy erre készül. Ahogy közeledik a tárgyalások megkezdésének időpontja június 19-e, May megegyezésre juthat az EU-val annak témáiról, s arról, hogy az Egyesült Királyság a közös piac tagja maradjon elég hosszú időre ahhoz, hogy az összes szükséges jogi lépéseket kidolgozzák és véghez vigyék. Ez fellélegzés lehetne az EU számára is, mert elodázhatja azt az időpontot, amikortól Nagy-Britannia hiánya hatalmas lyukat üt az Unió költségvetésén. Ez egy olyan megállapodás lehetne, amellyel mindkét fél nyer valamit.

Soros szerint ez az egyetlen olyan út May számára, amellyel meggyőzhetné a Parlamentet, hogy fogadjon el minden, Nagy-Britannia EU-ból történő kilépéséhez szükséges törvényt, amelyek akkor kerülnek napirendre, ha a tárgyalások egyszer lezárulnak. Maynek e mellett el kellene hagynia a meggondolatlan szövetséget, amelyet a Demokratikus Unonista Párttal kötött, s félreérthetetlenül közelednie kellene a skót konzervatívokhoz, akik a brexit egy enyhébb verzióját tartják elfogadhatónak. Eközben Maynek vezekelnie kell a kensingtoni toryk bűneiért is a Grenfell Toronyban történt tűzesettel kapcsolatban, amelyben legalább 30, vagy több ember vesztette életét.

Ha Maynek sikerül létrehoznia egy ilyen platformot, csak akkor remélheti, hogy folytathatja a kormányzást egy kisebbségi kormány élén. Soros szerint a brexit folyamata még legalább öt évet vesz majd igénybe, ami alatt új választások lesznek Nagy-Britanniában. Ha minden jól megy, akkor a válófélben lévő felek még azelőtt újra összeházasodhatnak, mielőtt kimondanák a válást - fejezi be a szakember.

