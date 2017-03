Soros véleménycikkben támadta Trumpot

A magyar származású milliárdos kiállt a menekültek és a bevándorlás mellett, kritizálta az új elnök beutazási tilalmait. Szerinte a korlátozásoktól nem lesz biztonságosabb az Egyesült Államok, csak gyűlölet-bűncselekményekhez vezetnek.

Donald Trump bevándorlásellenes politikai ellen kelt ki a New York Times-ban megjelent véleménycikkében, Soros György. A magyar származású milliárdos írásában többek között azzal érvel, hogy 17 évesen kellett elmenekülnie Magyarországról, amelyet a nácik és a szovjetek is megszálltak, így került az Egyesült Államokba.

A saját tapasztalataim és a tények is alátámasztják, hogy Trump elnök hozzáállása rossz, a muszlim országokat érintő beutazási tilalom felfüggesztése is mutatja, hogy ezzel több szövetségi bíró is sokan egyetért.