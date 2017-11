Stresszteszt - megrendülhet a brit bankrendszer

A Bank of England legújabb stressztesztjének kedden ismertetett eredményei szerint a brit bankrendszer elviselné a brit és a világgazdaság egyidejű súlyos visszaesését, és a brit EU-tagság rendezetlen körülmények közötti megszűnésének sokkját is, de ha a kettő egyszerre következne be, az a szimulációban vizsgált legrosszabb forgatókönyveknél is súlyosabb helyzetet idézhet elő.

A brit jegybank idei stressztesztjében alkalmazott forgatókönyv azt szimulálta, hogy a mély hazai és globális recesszió közepette a brit eszközök befektetői kereslete hirtelen elapad, a font mélységi rekordra gyengül a dollárral szemben, a jegybanki alapkamat a jelenlegi 0,50 százalékról egy menetben 4,00 százalékra emelkedik, a kereskedelmi ingatlanok ára átlagosan 40 százalékkal, a lakóingatlanoké 33 százalékkal zuhan. Ez árzuhanási rekord lenne a brit ingatlanpiacon - írta az MTI.

E forgatókönyv alapján a brit bankrendszer közvetlen vesztesége a stresszhelyzet első két évében elérné az 50 milliárd fontot (csaknem 18 ezer milliárd forint). A vizsgálati jelentés szerint egy ilyen mértékű veszteség a tíz évvel ezelőtti globális pénzügyi válság idején az akkori eszközállomány alapján elvitte volna a brit bankrendszer teljes törzstőke-tartalékát, ám most a minimális tőkeállomány-követelményeken felüli tőketartalék is elegendő lenne e veszteség elviseléséhez.

A Bank of England szerint a vizsgált nagybankok összesített alapszintű - Tier 1 - tőkemegfelelési mutatója jelenleg 16,7 százalék, és ez azt jelenti, hogy a bankrendszer tőkeereje a 2007-ben mért állapothoz képest megháromszorozódott.

A brit jegybank szerint a stresszteszt eredményei mindezek alapján azt mutatják, hogy a most alkalmazott vizsgálati módszer három évvel ezelőtti meghonosítása óta először egyetlen brit nagybank sem szorul tőkehelyzetének erősítésére.

A Bank of England hangsúlyozta azt is, hogy a stressztesztben felvázolt forgatókönyv súlyosabb gazdasági helyzetet szimulál, mint amilyen a globális pénzügyi válság elhatalmasodása után kialakult.

A jegybank szerint azonban ha a Brexit, vagyis Nagy-Britannia távozása az Európai Unióból rendezetlen körülmények között megy végbe, és ehhez járulna a stresszhelyzeti forgatókönyvben modellezett súlyos világgazdasági recesszió, az a stresszteszt szimulációs modelljénél is súlyosabb kondíciókat eredményezhet.

Ilyen körülmények közepette a brit bankrendszer tőketartalékai a vizsgálatban modellezettnél jóval nagyobb mértékben apadnának, és ennek következményeként a bankok nagyobb valószínűséggel korlátoznák a reálgazdaság hitelellátását - áll a Bank of England keddi tanulmányában.