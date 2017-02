Súlyos konfliktus robbanhat ki az EU és Kína között - Magyarország is megütheti a bokáját

Miről döntött a parlament?

Korábban a Napi.hu is megírta : A Budapest-Ferencváros-Kelebia közötti, 159,4 kilométeres vasútvonal felújítása több szempontból is rekordot döntött. A vonal nem szerepel az európai vasúti törzshálózatban - így a magyar kormány szerint uniós források sem vehetők igénybe a felújításhoz -, ezért örülhetett kormányunk a kínai kabinet kezdeményezésének, amely egy új "vasúti selyemút" részeként újítaná fel a görög kikötőváros Pireusz és Budapest közötti szakaszt. A beruházás 85 százalékát kínai államközi hitelből biztosítanák. A projekt nagyságát előzetesen 472 milliárd forintra lőtték be.A Pireusztól Budapestig tartó, mintegy ezer kilométeres vonal kicsit több mint tizede esik Magyarország területére - a kínai beruházás más (szerb, bolgár, görög) területen való meghiúsulása veszélyeztetné a magyar fejlesztés megtérülését. A parlamenti vitában elhangzott, hogy nem készült vagy legalábbis nem nyilvános a megvalósítási tanulmány, így azt sem tudni, a kínai forgalommal együtt is mikorra térülne meg a beruházás, már ha megtérülne valaha.A közel 500 milliárd forintos beruházás a valaha volt legdrágább lehet a magyar vasúti fejlesztések történetében, ráadásul a kilométerenkénti csúcs is minden bizonnyal megdől. A Ferencváros-Kelebia határállomás közötti vasút nem jelent komoly kihívást: a vonal lapos terepen - az Alföld nyugati peremén, a Kiskunságon keresztül - fut. Sehol egy természetes akadály, amely indokolhatná egy völgyhíd, egy alagút vagy legalább egy folyami híd építését, ám még így is kilométerenként 3 milliárd forintra jön ki a beruházás költsége. Ezzel az elmúlt években csak egy rövid Szolnok-Szajol közti szakasz fajlagos költsége vethető össze, ahol a régi vonal komplett felújítása, két vágányon 3,3 milliárd forintra jött ki kilométerenként - igaz, ebben benne van a vadonatúj kétvágányú vasúti Tisza-híd ára is.