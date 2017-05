Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Súlyos vádak Trump vejével szemben - még az orosz nagykövet is megdöbbent

A The Washington Post információi szerint Donald Trump veje és főtanácsadója, Jared Kushner titkos kommunikációs csatorna kialakítását javasolta az oroszoknak - írja az MTI.

Az amerikai napilap helyi idő szerint pénteken késő este jelentette meg információit, névtelenséget kérő forrásokra hivatkozva. A lap szerint Jared Kushner még decemberben, a Washingtonban akkreditált orosz nagykövettel, Szergej Kiszljakkal folytatott többszöri megbeszélésein javasolta, hogy létesítsenek titkos kommunikációs csatornát Donald Tump megválasztott elnök közvetlen munkatársai és Moszkva között.

A javaslat állítólag december első napjaiban hangzott el a New York-i Trump-toronyban, ahol Kiszljak nagykövet látogatást tett. A beszélgetéseket állítólag az amerikai hírszerzés lehallgatta, és a lap szerint kiderült, hogy az orosz diplomatát megdöbbentette a javaslat.

A The Washington Post szerint a decemberi megbeszéléseken jelen volt Michael Flynn, Trump későbbi, majd három hét után lemondásra kényszerített nemzetbiztonsági főtanácsadója is, aki ellen a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és kongresszusi bizottságok is vizsgálatot folytatnak.

A Fehér Ház eddig nem kommentálta a The Washington Post írását, amely egy nappal azután jelent meg, hogy nyilvánosságra hozták: az FBI Jared Kushnert is meghallgatja annak a vizsgálatnak a részeként, amely tisztázná, hogy a tavalyi elnökválasztási folyamatba beavatkoztak-e az oroszok.