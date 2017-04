Súlyos válság a szomszédban

Hathónapos kormányzása legsúlyosabb válságát éli a horvát kormánykoalíció, miután az ellenzék múlt pénteken bizalmatlansági indítványt nyújtott be Zdravko Maric pénzügyminiszter ellen, a kisebbik kormánypárt, a Híd Függetlenek Listája (Híd) pedig a médián keresztül gyakorol nyomást a tárcavezetőre, hogy önként távozzon - írta a Vecernji List című horvát napilap kedden.

Zdravko Maricsot a nagyobbik koalíciós párt, a jobbközép Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) soraiból választották meg pénzügyminiszternek. Egyike azon tárcavezetőknek, akik az előző, szintén a HDZ vezette kormányban is ugyanezt a pozíciót töltötték be. Maric volt eddig a legnépszerűbb miniszter, akit még miniszterelnöknek is jelöltek az előző kormányzati ciklusban, mielőtt Tomislav Karamarko volt HDZ-elnök és első miniszterelnök-helyettes megbuktatta saját kormányát a Híddal való koalíciós kormányzásban kialakult feszültségek miatt. (A HDZ tavaly június 7-én bizalmatlansági indítványt nyújtott be Tihomir Oreskovic technokrata miniszterelnök ellen, amelyet a parlament június 16-án elfogadott, s ezzel automatikusan a kormány is megbukott.)

A 2016. szeptember 11-én tartott előre hozott választásokat megnyerte ugyan a HDZ, de ismét nem tudott abszolút többséget szerezni, ezért megint a Híddal kötött koalíciót.

Az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (SDP) felrója Zdravko Maricnak, hogy mivel korábban igazgató volt Horvátország legnagyobb magántulajdonú vállalatában, a súlyos pénzügyi gondokkal küzdő Agrokorban, tudnia kellett a konszern pénzügyi problémáiról, mégis mindvégig azt állította, a vállalat körül minden rendben van. A tárcavezető tavaly decemberben részt vett abban a döntésben, amellyel a horvát fejlesztési bank több száz millió kuna kölcsönt hagyott jóvá az Agrokor számára. A vállalatcsoport az elmúlt hónapokban viszont csődközelbe került.

A bizalmatlansági indítványról május 20-ig kell szavaznia a parlamentnek. Május 21-én ugyanis helyhatósági választások lesznek az országban, ahol a két kormánykoalíciós partner, a HDZ és a Híd riválisok is egyben, mivel ugyanazon választói réteget célozzák meg.

A Vecernji List úgy véli: a Híd a médián keresztül gyakorol nyomást a HDZ-re, és olyan üzeneteket küld, hogy a legelegánsabb megoldás az volna, ha Maric önként távozna a kabinetből. A Híd egy parlamenti képviselője már kijelentette, hogy a pénzügyminiszter visszahívására fog szavazni. (Horvátországban vásárolt be az OTP.)

Andrej Plenkovic horvát kormányfő mindazonáltal minisztere védelmére kelt. Kijelentette: Maric jó pénzügyminiszter, aki továbbra is élvezi bizalmát.

Zdravko Maric közel másfél éve tartó minisztersége alatt a horvát államháztartási hiány a horvát bruttó hazai termék (GDP) 0,8 százalékára esett vissza, a GDP-arányos államadósság jelenleg 84,2 százalék, először csökkent 1999 óta. A gazdaság 2,9 százalékkal nőtt tavaly, a leggyorsabban 2007 óta. Maric politikai tevékenysége - az elért eredmények ellenére - mégsem kívánatos a Híd számára - írta a lap.

A Vecernji List szerint még a legfőbb politikai szereplők sem tudják arra a választ, hogy ismét megbukik-e a kormány és a választókat két éven belül harmadszor is az urnákhoz szólítják-e, de tény, hogy a HDZ körein belül az elmúlt napokban többször is elhangzott, hogy előre hozott választásokat kell kiírni. A lap értesülései szerint ezt azzal indokolták, hogy a Híddal nem lehet együttműködni.

Politikai szakértők szerint a Híd opportunista és tartózkodni fog a bizalmatlansági szavazásnál, mert különben kockáztatná a kormány fennmaradását. A legújabb közvélemény-kutatások ugyanis azt mutatják, hogy a Híd tovább veszített a népszerűségéből. A Crobarometer áprilisi felmérése szerint a HDZ az első helyen végzett 32,2 százalékkal, a második az SDP lett 22,7 százalékkal. A harmadik helyet most az Élőlánc politikai szervezet (Zivi zid) foglalja el 7,9 százalékkal és csak negyedig a Híd 7,7 százalékkal. Egy hónappal korábban a harmadik helyen állt 8,6 százalékkal.