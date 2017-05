Szinte biztos: előrehozott választások jönnek Olaszországban

Egyre konkrétabb lehetőségnek tűnnek az előrehozott választások már az ősszel Olaszországban, miután a három nagy politikai erő, a balközép Demokrata Párt (PD), a jobbközép Hajrá Olaszország (FI) és az Öt Csillag Mozgalom (M5S) megállapodott az új választási törvényről.

Dzindzisz Sztefan, 2017. május 29. hétfő, 11:47

Ajánlom

Hétfőn találkoznak a római balközép kormánykoalíciót vezető PD és az ellenzéki M5S parlamenti frakcióvezetői, majd kedden a PD és az FI az utolsó részletekről egyeztet egymással. Ha a három legnagyobb parlamenti erő egyetért, a római parlament alkotmányügyi bizottsága már június elsején igent mondhat az új választási törvényre, amelynek vitája június 5-én megkezdődhet a képviselőházban - írja az MTI.

A 2013-ban megalakult olasz törvényhozás mandátuma a jövő év elején jár le, de az olasz pártok előrehozott választásokat szorgalmaztak már Matteo Renzi volt kormányfő bukása óta, amelyhez a tavaly decemberi alkotmányos népszavazás kimenetele vezetett. Az olasz államfő azonban az új választási törvény megalkotásához kötötte az idő előtti választás kiírását.

A római parlament az utóbbi hónapokban nem tudott új törvényt kidolgozni, az események Matteo Renzi április 30-i PD-főtitkári újraválasztásával gyorsultak fel. Matteo Renzi elsőként Silvio Berlusconival, a FI elnökével egyeztetett (ahogyan 2014 februárjában is a PD-FI-paktumnak köszönhetően lett kormányfő).

A kiválasztott választási rendszer az úgynevezett német modell lett, vagyis vegyes választási rendszer, amelyben a képviselők egy részét többségi, más részét arányossági elven választják. A választó két szavazólapot tölthet ki: az egyiken egyéni jelöltek, a másikon pártlisták közül választhat. A parlamentbe jutást 5 százalékban határozták meg, ami a számtalan olaszországi kis párt kiesését jelentené. (Kihallgatták a volt kormányfő apját.)

Az M5S a német választási rendszert internetes szavazásra bocsátotta, és a párt részt vevő tagjai nagy többséggel megszavazták. A pártvezér Beppe Grillo blogján be is jelentette, hogy szeptember 10-én az olaszok mehetnek választani.

A Corriere della Sera napilap másképpen számolta: ha a képviselőház június végéig elfogadja az új választási rendszert, a szenátus pedig július végéig, akkor augusztusban feloszlatják a parlamentet, és a voksolás szeptember 24-én lehet. Az Il Giornale című lap október 8-ra kalkulálta az előrehozott választások lehetséges időpontját.

Elemzők szerint Matteo Renzi minél gyorsabban vissza akar kerülni a miniszterelnöki székbe, mielőtt még az őt követő - szintén demokrata párti - Gentiloni-kormány tovább gyengítené a balközép esélyeit. A felméréseket vezető M5S is ki akarja használni jelenlegi népszerűségét, hogy kormánypozícióba kerüljön, és hasonlóan mérlegel az FI is, amely a jobbközép erők egybekovácsolásával - beleértve az Északi Ligát is - majdnem 30 százalékos támogatottságban bízik. A következő olasz kormányt széles balközép-jobbközép koalíció alkothatná, az M5S erős ellenzékével.

Matteo Renzi többször hangoztatta, hogy ez a választások éve, és Franciaország, Nagy Britannia és Németország után Olaszország sem maradhat ki, hanem új, erős kormánnyal kell az európai színtéren fellépnie. A La Stampa című lap hangsúlyozza, hogy a pártok még a következő évi költségvetés késő őszi elfogadása előtt új választásokat akarnak, hogy a büdzsét már az új olasz kormány állítsa össze. A La Repubblica című lap arra emlékeztet, hogy a pártok erejéről sok minden kiderül majd a június 11-i helyhatósági választásokon.