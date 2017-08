Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szlovákiát is utolérte a vész - engedményeket kell hoznia a cégeknek

Rugalmas munkaidő, céges autó, hozzájárulás a továbbképzéshez. Ilyen kedvezményekkel vadásznak alkalmazottakra a szlovák cégek a szorongató munkaerőhiány miatt. A munkavállalók elsősorban rugalmas munkaidőt szeretnének.

Az emberek elsősorban rugalmas munkaidőt akarnak - válaszolta Miroslav Garaj, a Grafton Slovakia munkaközvetítői ügynökség menedzsere arra a kérdésre, mit tartanak manapság vonzónak egy munkahelyben az alkalmazottak. Ezért egyre több munkáltató dönt úgy, hogy rugalmas munkaidőt engedélyez dolgozóinak - tette hozzá az Új Szó cikke szerint.

A rugalmas munkaidő jelenthet távmunkát, de jelentheti azt is, hogy a munkáltató a munkaidőnek csak egy részét osztja be, a fennmaradó órákról a dolgozó rendelkezhet. A munkaadónak kedvező lehet, hogy az ilyen rendszerben kevesebb a hiányzás, a megbetegedés, a dolgozó elkötelezettebb és a cég megítélése is sokat javulhat.

A rugalmas munkaidő mellett egyre több vállalat téríti meg az alkalmazottak képzését és a munkába járás költségeit. A munkavállalók ingyen italt kapnak a munkahelyen (ez a víztől az üdítőig bármi lehet). Sok cégnél természetes a magáncélra is felhasználható telefon, és a kiemelt alkalmazottak laptopot, céges autót, sportolási hozzájárulást és külön szabadságot élvezhetnek.

A vállalatok többsége persze mindezt nem emberbaráti szeretetből teszi. Egyrészt így próbálják meg átcsalogatni magukhoz a konkurenciától az egyre nagyobb hiánycikknek számító szakképzett munkaerőt, másrészt így növelik a meglévő alkalmazottak teljesítményét.

