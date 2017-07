Távolról csodáljuk Európa legkulturáltabbjait

A magyarok elmaradnak az európai átlagtól kulturális vagy sportesemények látogatása terén – derül ki az Eurostat adataiból.

Kovács Bertold, 2017. július 11. kedd, 16:50

Az Európai Unió 28 tagországában átlagosan az emberek kétharmada járt kulturális vagy sporteseményen legalább egyszer 2015-ben, miközben a magyaroknak csak 54,7 százaléka látogatott el ilyen eseményre - mutatta ki az Eurostat. Ezzel eléggé hátra rangsorolódtunk az európai országok között, csak dél-európai és balkáni országok végeztek mögöttünk.

A legtöbben az izlandiak közül járnak kulturális és sporteseményekre, 90,7 százalékuk látogatott ki 2015-ben. Szintén kedvelik az ilyen rendezvényeket a skandináv országok lakói, de Európa kultúraszeretői között szerepelnek a dánok, hollandok és luxemburgiak is. Mindegyik ország 80 százalék feletti művelődési mutatóval rendelkezik.

Ezzel szemben nem lehetnek büszkék a románok és a bolgárok, mivel csak minden harmadik lakos volt a kulturális vagy sporteseményen 2015-ben.

Van hova fejlődni

A most publikált felmérés eredménye összehasonlítható a 2006-ban készült azonos tanulmánnyal. Kilenc év alatt nem történt jelentős változás a listán, de kiemelendő a franciák, csehek és a balti országok lakói is megkedvelték a kulturális eseményeket, mindenhol legalább 5 százalékkal emelkedett a kultúrát ily módon gyakorlók aránya. Ugyanakkor a németek, spanyolok és olaszok is egyre kevesebben látogatják a művelődést szolgáló alkalmakat, ahogy Magyarországon is minimális visszaesést mérték: az akkori 55,1 százalékról, 2015--re 54,7 százalékra esett az arányszám.

A fiatalokban lehet a remény

Sokkal aktívabban járnak ki kulturális vagy sporteseményre a 16 és 24 év közötti fiatalok. Ebben a korosztályban 87 százalék az uniós és 81,9 százalék a magyar átlag. A 25 és 64 év közötti korosztály mind hazai, mind uniós viszonylatban az átlagot enyhén meghaladja ebben a mutatóban (56,9, illetve 69,9 százalék), miközben a nyugdíjas korosztályból már az átlagosnál kevesebben járnak ilyen eseményekre. (Mi lesz a bográcsozással?)

A felmérésben mozi, múzeum, kulturális emlékhely, koncert vagy sportesemény felkeresését mérték. Ezek közül a legnépszerűbbnek a mozik bizonyultak, az uniós lakosság 45,3 százaléka látogatott el, míg legkevesebben (29,7 százalék) sporteseményeken jártak.