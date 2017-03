Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tényleg nagy bajban van Merkel

Angela Merkel nagy bajban van: törzsszavazóból egyelőre hiányzik az a lelkesedés, amely sok ingadozót is magával ragadva biztosíthatná újraválasztását Németország kancellárjává. Fő gondja az, hogy 12 éve hatalmon van, ezért nem tud új arccal megjelenni a választók előtt.

A kiskereskedelemben dolgozó, önkéntes tűzoltó és helyi önkormányzati képviselő Steffen Angela Merkel leglelkesebb támogatói közé tartozik. Bár tagja a kancellár pártjának, a CDU-nak is, most úgy látja: nehéz szívvel fog újra Merkelre szavazni a szeptemberi parlamenti választásokon - kezdi németországi riportját a Financial Times.

Már nem imádják - mondta a 42 éves aktivista a múlt héten egy pártrendezvényen Mecklenburg-Elő-Pomerániában, közel Merkel választókerületéhez. Sok olyan gond van, amelyeket részben maga a kancellár okozott. Például letette a voksát a jog uralmának fenntartása mellett, de nem állt ki kellőképpen a határok védelméért a 2015-ös nagy bevándorlási hullám idején.

A legnagyobb meccse lesz

Merkel negyedik kormányzati ciklusára kér felhatalmazást, ám eddigi legnehezebb választási csatáját vívja. Nem kis részben azért, mert - ahogy arra Steffen szavai is utalnak - ő maga is része a problémának.

A hatalomban töltött 12 év után, amely alatt sok vitatott döntést hozott és a görög adósságválságtól kezdve az ukrán összeomláson és a bevándorlási krízisen át a brexitreferendumig számos felfordulást kellett menedzselnie, nehezen tudja bizonyítani, hogy még mindig lelkesíti az ország vezetése.

Eközben legnagyobb ellenfele Martin Schulz, a Szociáldemokrata Párt (SPD) elnöke és kancellárjelöltje frissességével hódít és fel tudta rázni pártjának törzsszavazóit. Egy hónap alatt hiteles kihívóvá lépett elő. A másik oldalról a radikális jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) szorongatja Merkelt azzal, hogy elszipkázza a bevándorlást ellenző jobboldali szavazókat.

Házi háború

Nem tett jót a kancellár népszerűségének az a belháború sem, amelyet a CDU/CSU pártszövetségen belül vívott a CSU vezetőjével, Horst Seehoferrel, szintén azért, mert eltérően ítélték meg a határok lezárásának ügyét. A kettejük személyes konfliktusa (amelynek egy pontján a CSU-vezér meglebegtette, hogy elindul kancellárjelöltként), gyengítette a szavazók bizalmát velük szemben - írta korábban a konzervatív Frankfurter Allgemeine Zeitung.

A két párt vezetői attól tartanak, hogy ha Merkel nem lép fel energikusabban a következő hónapokban, akkor támogatóik nem fogják arra biztatni közvetlen környezetüket, hogy szavazzanak rá, így elmarad az a háztól házig tartó kampány, amire szükség lenne a szeptemberi győzelemhez.

Ő is érezheti a nyomást. Az említett kampánygyűlésen olyan mondatokkal próbálkozott (lelkes tapsot aratva), mint például a következő: Ki kell állnunk amellett, hogy a dolgok jobbá váljanak, és aztán gondoskodnunk kell róla, hogy ez így is legyen!

Helyi szavazások

A politológusok azonban úgy vélik, hogy az önkéntes tűzoltó Steffen fenntartásait sokan osztják a pártban. Mérgező elegyet alkot a bevándorlással kapcsolatos puha politikája (ami kormányának 2015 óta bevezetett szigorításai ellenére ráégett) és az a tény, hogy sokan úgy érzik: elég volt az a 12 év, amelyet a hatalomban töltött.

A végeredmény egyértelmű: Schulz vonzza azokat a szavazókat, akik változást akarnak. Hogy milyen sikerrel, abba betekintést adhat a Saar-vidéken a következő hetekben tartandó tartományi választás, amelyet két további hasonló szavazás követ májusban. Ezek lesznek az első megmérettetések a szociáldemokrata kancellárjelölt feltűnése óta.

Mi lehet a vége?

Merkel mellett szólhat, hogy a baloldal feltámadása végül mégis csak mozgósíthatja a jobboldali választókat is. Ellene szól viszont, hogy soha nem tudta látványosan lelkesíteni az embereket. Ugyanakkor nagyon lojálisak a támogatói: a CDU szavazóinak 90 százaléka határozottan mellett áll, míg Schulz szociáldemokrata bázisának csak 70 százalékára számíthat biztosan.

Nagy kérdés, mi lesz mindennek eredője - derül ki Hermann Binkert, az Insa közvélemény-kutató cég vezetőjének szavaiból. A német politikában jelenleg Schulz van lendületben - mondja a szakértő. Nyitott kérdés, hogy Merkel tud-e ezen fordítani. Megpróbálhatja, de ennyi évvel a hatalomban a háta mögött nem találhatja ki újra önmagát.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK