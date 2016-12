Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Térképre rakták a világ dollármilliárdosait - érdekes végeredmény

Oroszországban a legtöbb gazdag ember a politikai kapcsolatainak köszönheti vagyonát, míg Dél-Koreában szinte csak öröklés által jönnek létre új milliárdosok.

Van 10 millió forintja? Fektesse Aegon abszolút hozamú befektetési alapokba és 1% bónusz hozamot adunk megtakarításaira! A részletekért kattintson!

Igen érdekes világtérkép látható a HowMuch.net adatai alapján Marketwatch oldalán, mely azzal foglalkozik, hogy egyes országokban minek köszönhetik vagyonukat a helyi gazdagok.

A térképen az országok mérete aszerint változik, hogy az adott állam hány milliárdost ad a világnak. Ennek megfelelően az Egyesült Államok a legnagyobb, ahol számítások szerint a világ leggazdagabbjainak harmada él.

A készítők öt kategóriát határoztak meg: piros színnel az örökölt vagyont jelölték, zölddel a cégalapítókat, kékkel a cégvezetőket, naranccsal azokat, akik a politikai kapcsolatoknak köszönhetik pénzüket, míg citromsárgával a pénzügyi szektorban dolgozókat emelték ki.



Kattintson a nagyobb méretért!

Jól látható, hogy az USA-ban teljesen egyenletesen oszlanak el az örökölt, a cégalapító és a pénzügyi szektorban dolgozó milliárdosok, míg például politikai kapcsolatai miatt alig vannak, akik milliárdokat össze tudtak volna kaparni.

Ezzel szemben teljesen más a helyzet például Oroszországban, ahol 64(!) százalék köszönheti vagyonát politikához való dörgölőzésének. Az újgazdagok megjelenését bizonyítja az is, hogy a vörös sáv - azaz az örökölt vagyon - nem is látszik az oroszoknál.

Európában általánosságként elmondható, hogy sokan öröklik a vagyonukat - az egyetlen kivételt az Egyesült Királyság jelenti -, de bizony sok az olyan milliárdos is, aki saját cég alapításával alapozta meg vagyonát.

Bár a régiónkból több tagállam is megjelenik, Románia például teljesen narancsba borul, azaz még az oroszoknál is nagyobb arányban köszönhetik pénzüket a politikának a helyi gazdagok. Magyarország sajnos nem szerepel a térképen, pedig érdekes lenne megnézni egy ilyen felosztás hazánkban is.