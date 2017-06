Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Theresa May megnyugodhat

Donald Trump amerikai elnök pénteken gratulált választási győzelméhez és együttműködést ígért Theresa May brit miniszterelnöknek az elkövetkező években.

Az amerikai elnöki hivatal, a Fehér Ház bejelentése szerint Trump telefonon beszélt az Egyesült Királyság régi-új kormányfőjével. A közlemény szerint az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság "különleges viszonyban" áll egymással.

Az amerikai State Department (külügyminisztérium) közleményben fejezte ki jókívánságait, leszögezve: Washington "tiszteletben tartja a brit szavazók döntését", és számít a további együttműködésre Theresa Mayjel.

A külügyminisztérium szintén kiemelte a két ország közötti megkülönböztetett viszonyt, leszögezve, hogy ez továbbra is az amerikai kül- és biztonságpolitika alapja. A kommüniké utal arra is, hogy Theresa May az Egyesült Államok "rendíthetetlenül hűséges" szövetségese.

A külföldi vezetők közül Theresa May volt az első, aki Donald Trump elnöki beiktatása után a Fehér Ház vendége volt.