Titokzatosság, manipuláció, brutalitás - így csinálja Putyin

A jövő tavaszi oroszországi elnökválasztás előtt sokan kutatják, mi a titka Vlagyimir Putyin államfő látványos karrierjének, amelynek csúcsán immáron két évtizede az orosz felső vezetés felhőrégióiban él.

Vlagyimir Putyin közel 20 éve áll Oroszország élén, útja a Kremlbe rendkívül érdekes: tele van talánnyal, félreértelmezéssel és brutalitással - emlékezteti olvasóit a lengyel onet.pl portálon megjelent cikkében cikkében Rafal Zychal. Míg egyesek szerint ő az új Sztálin vagy Nagy Péter, mások szemében csupán ügyes szélhámos.

Vajon gyors gondolkodású zseni vagy csak hihetetlen szerencsével megáldott ember, aki élni tudott a lehetőségekkel, amelyeket a sors felkínált neki? Zychal szerint a brutális módszerek, amelyeket Putyin használ, az orosz hatalmasságok mentalitásából, megszokásából fakadnak. Sok-sok szerencse, ravaszság, a KGB-s kollégák támogatása - mindez együtt emelte a csúcsra.

Halvány kezdetek



Egy másik szerző, Grzegorz Kuczynski most megjelent "Trón vérből" című könyvében ír arról, hogyan került Oroszország élére Vlagyimir Putyin. Az orosz államfő KGB-n belüli karrierjéről nem sokat tudhatunk, mert az még kívül esett a politikán. A XXI. század küszöbén még nem volt magától értetődő, hogy ő lesz a legfontosabb személy a Kremlben. Putyin azt terjeszti magáról, hogy önszántából, saját döntése alapján lépett állami szolgálatba, ám nyilvánvaló, hogy Oroszországban ez fordítva szokott történni: jó pedigréje alapján került a kiválasztottak közé.

A KGB inkább titkos ügynököt látott benne, mint hírszerző tisztet. Első éveit ezért messze nem úgy töltötte, ahogy szerette volna. Nem volt sztár kém, ahogy azt a tévésorozatból ismert Stirlitz története alapján elképzelhetjük, de ezek alatt az évek alatt rengeteg tapasztalatot gyűjthetett arról, hogyan kell az embereket manipulálni, zsarolni vagy megsemmisíteni. Végül lehetőséget kapott arra, amiről gyerekkora óta álmodott: a hírszerzés ügynöke lett. Azonban - mint a lengyel könyv írja - ebben a szakmában nem csinált nagy karriert.

Félelem az utca hatalmától

Az NDK-beli szolgálat egy a gondolkodását azóta is mélyen átható élménnyel gazdagította. Az 1989. decemberi események, amikor a kommunista rezsim hirtelen összeomlott és a kelet-német titkosszolgálatban, a Stasiban levő kollégái hirtelen elvesztették az egzisztenciájukat, óriási hatással volt rá. Van, aki szerint ez a tapasztalat a kulcs Putyin megértéséhez. Kuczynski is úgy véli, hogy az utcán győzelemre vitt forradalomtól való rettegés azóta is hat politikájára, nézeteire és terveire.

Ez mutatkozott meg a 2014-es kijevi lázadással szembeni szinte irracionális gyűlöletében - ez a forradalom elmozdította a hatalomból az oroszbarát Viktor Janukovics államfőt. De ugyanígy reagált korábban, 2011 tavaszán az arab világon végigsöprő, utcai tüntetéseken győzelemre vitt forradalmakra.

Hogyan emelkedett fel

Hogyan emelkedhetett fel egy nem túl sikeres KGB-tiszt, miután visszatért az NDK-ból? Hogyan tehetett szert egyre nagyobb befolyásra? A lengyel könyv szerzője azt állítja, hogy a válasz nem kis részben Németországban töltött utolsó hónapjaiban keresendő. Ezt az időszakot máig sűrű homály fedi. Akkoriban állítólag számos értékes kapcsolatot kötött, amelyek később hasznosnak bizonyultak számára.

Egy meglehetősen elterjedt feltételezés szerint a volt KGB-sek titkos kasztja segítette Putyint a Kremlbe, hogy utat nyisson e vegyes társaság érvényesülése előtt. Erre az "elméletre" máig semmilyen bizonyíték nincs, arra azonban van, hogy Putyin lelke mélyén ma is KGB-s. Ennek egyik jele, hogy hatalmát kihasználva a Kreml közvetlen irányítása alá helyezte a szovjet titkosszolgálat utódját, a Szövetségi Biztonsági Szolgálatot (FSZB), mert úgy látja, hogy az egyetlen állami intézmény, amelyben bízhat - írja a lengyel életrajzíró.

Szentpétervártól a Kremlig

Szentpéterváron éveken át a befolyásos polgármester, Anatolij Szobcsak szövetségese volt, akivel évekkel később könyörtelenül leszámolt. A kilencvenes években a Néva-parti város igazi ura lett, ezen belül Kuczynski szerint az éjszakai életet is a befolyása alatt tartotta, amit senki sem kért számon rajta. Feltételezések szerint Putyin áll annak a személynek a halála mögött, aki egyengette az útját a nagypolitikába. És ez nem az egyetlen ilyen eset Vlagyimir Vlagyimirovics útján. A brutalitás és a könyörtelenség nem hiányzik a módszerei közül.

Amikor a Kremlbe került lépésről lépésre elnyerte Borisz Jelcin, az akkori államfő bizalmát. Gyors, állhatatos, lojális, könyörtelen, rendkívül szorgalmas köztisztviselőként robotolt az állam szolgálatában. Ennek dacára senki sem feltételezte, hogy éppen ő lép Jelcin helyére. A hatalmat 1999 utolsó óráiban szerezte meg, és kezdettől fogva keményen kézben tartotta. A lengyel életrajzíró szerint a vezetésével például orgyilkosságokkal teremtettek ürügyet a csecsenek elleni invázióra és a bűncselekmények azóta is részei az orosz vezetés eszköztárának.

