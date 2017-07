Több ezer új állás jön létre az EU-ban - menekülnek a bankok

Összesen tizennégyezer munkahelyet vinnének át az EU-ba a bankok a brexit miatt. Eddig Frankfurt a legnépszerűbb célpont, ahová 2850 állást telepítettek át - írja a Quartz-ra hivatkozva az Index.

Domokos Erika, 2017. július 24. hétfő, 15:57

Több óriásbank, köztük az UBS, a Morgan Stanley, a Citigroup, valamint a Goldman Sachs is igyekszik menekülni a brexit óta egyre bizonytalanabbá váló brit gazdaság elől. Frankfurt lett az áttelepülés egyik fő célpontja: a város amellett, hogy Németország pénzügyi központja, az Európai Központi Bank székhelyéül is szolgál, illetve a már kiépült vállalati infrastruktúra is csábító a brit bankok számára - olvasható az Indexen.

Frankfurt a hirtelen költözési hullámra nem volt felkészülve, idén 36 százalékkal több irodai helyet adtak bérbe, mint tavaly, az üresedések összterülete a lélektani 10 százalékos mérték alá csökkent, és már alig akad nagyobb, egybefüggő irodai terület.

A költözési hullámnak pedig még nincs vége: még 9000 londoni bankár vár elhelyezésre az EU-n belül

A német város után egyébként Párizs a legkeresettebb célpont: ide 1400 állást vittek át. Dublinban, ahová a brit nyomozóhivatal által csalásért perelt Barclays települt át, 150 új munkahely jött létre - olvasható a portálon.

