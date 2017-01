Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Többen mennek el szavazni a francia előválasztás második fordulóján

A választásra jogosult francia állampolgárok közül 567 ezren adták le a voksukat a választókörzetek 75 százalékában vasárnap délig a francia baloldal államfőjelölt-állító választásának második fordulójában - közölte Christophe Borgel, a francia Szocialista Párt által rendezett előválasztás szervezőbizottságának elnöke.

Az előválasztás esélyesének az új baloldali Benoit Hamon volt oktatási miniszter számít a tőle jobbra álló Manuel Valls (képünkön) volt miniszterelnökkel szemben.

A 7500 ezer választási körzet 75 százalékában 567 563-an voksoltak a délelőtti órákban, ami 21 százalékkal több, mint a múlt heti első fordulóban. Múlt vasárnap a déli órákig 460 ezren adták le a szavazatukat a körzetek háromnegyedében délig, a teljes részvétel pedig 1,6 millió fő volt.

Az ideológiai ellentét olyannyira méllyé és kibékíthetetlenné vált a népszerűtlen kormánypárton belüli irányzatok között, hogy elemzők szerint az előválasztás a Szocialista Párt sorsát is megpecsételheti, és a tavaszi elnökválasztást követően a szétesését is eredményezheti. A mozgósítás és a jelentős részvétel ezért is nagyon fontos a meggyengült kormánypárt számára.

Hat évvel ezelőtt a baloldali előválasztáson 2,7 millióan szavaztak, a jobboldal novemberi előválasztásán pedig 4,7 millióan vettek részt.

A szavazókörzetek este 7 órakor zárnak, az első eredmények 9 órától várhatók.

A jelöltállító választás első fordulójában, múlt vasárnap a Szocialista Párt (PS) balszárnyát képviselő és a jelenlegi szociálliberális kormánypolitikát nyíltan bíráló Hamon 36 százalékkal végzett az első helyen, öt százalékponttal megelőzve a kormánypárt jobboldalához tartozó volt kormányfőt, így a második fordulóban a francia baloldal két egymással teljes ellentétben álló irányzatának képviselője mérkőzik meg egymással.

A kampányban a havi 750 eurós általános alapjövedelem bevezetésének javaslatával kitűnő 49 éves Hamon saját megfogalmazása szerint egy "kívánatos jövőt" javasol a franciáknak, a baloldalnak szerinte "hátat kell fordítania a régi megoldásoknak, amelyek tegnap sem működtek és a jövőben sem fognak". Manuel Valls szerint viszont a választók a "biztos vereséget" választják, ha a riválisára szavaznak, és a "lehetséges győzelemre", ha viszont őrá adják a voksukat.

Három hónappal az elnökválasztás előtt valamennyi felmérés azt mutatja, hogy bármelyikük is nyeri meg a baloldali előválasztást, nincs esélye bejutni a tavaszi elnökválasztás második fordulójába, és csak az ötödik helyen végezhet az első fordulóban. Az elnökválasztás első fordulóját 2017. április 23-án, a másodikat május 7-én rendezik meg Franciaországban.

A felmérések szerint a második fordulóba Marine Le Pennek, a Nemzeti Front jelöltjének és Francois Fillonnak van esélye bejutni. A konzervatív jelölt feleségének állítólagos fiktív állásai ügyében azonban a múlt héten ügyészi vizsgálat indult, ami gyakorlatilag felfüggesztette Fillon kampányát. A jobboldal vasárnap tartja első nagy kampánygyűlését, amelyen Fillon várhatóan mindent megtesz, hogy megőrizhesse az esélyeit.

Amennyiben viszont Hamon nyeri meg a baloldali előválasztást, akkor a függetlenként induló, de korábban a szocialista kormány gazdasági minisztereként ismertté vált Emmanuel Macron esélyei jelentősen megnőhetnek vasárnap este, miután a reformpárti Manuel Valls szavazói várhatóan hozzá pártolnak át. A felmérések szerint az elnökválasztás első fordulójában jelenleg harmadik helyen álló 39 éves Macron az elmúlt hónapban tíz százalékkal növelte a szavazótáborát, ő lehet a választás meglepetésembere, azaz Hamon győzelmével és Valls vereségével az előválasztáson nyitottá válhat a tavaszi elnökválasztási küzdelem.