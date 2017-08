Tovább dagad a katasztrófa - megállás nélkül ömlik a víz

A Harvey trópusi vihar szerdára megerősödött és ismét lecsapott Texasra, de ezúttal a szomszédos Louisiana államot is teljes erővel sújtotta - tudósít az MTI.

K. Kiss Gergely, 2017. augusztus 30. szerda, 07:38

Ajánlom

Louisiana államra napra pontosan tizenkét évvel a Katrina hurrikán után csapott le a Harvey trópusi vihar. Igaz, az eső már szombat óta megállíthatatlanul zuhog ebben a Texasszal szomszédos déli államban is, és az állam délnyugati vidékein szombat óta tartó áradásokban szintén mentik az embereket.

New Orleansban hétfőtől - elővigyázatosságból - bezárták az iskolákat, a város hat egyetemét, legalább egy hétig tartó tanítási szünetet hirdettek és bezárták a főbb intézményeket is. Mitch Landrieu polgármester kedden délután felszólította a helybélieket, hogy maradjanak otthonaikban, ne menjenek ki az utcákra az óriási esőzés és az áradások miatt.

John Bel Edwards, Louisiana kormányzója közben menedékhelyeket nyitott, ahová várják a Texasban bajba kerülteket is. Texasban kedd estére tizennyolc főre emelkedett a vihar halálos áldozatainak száma. Art Acevedo, houstoni rendőrfőnök könnyes szemmel jelentette be, hogy egyik munkatársa, a 60 éves Steve Perez éppen menteni indult, amikor elsodorta az áradat és már csak a holttestét tudták kiemelni. Egy családot az idős szülőkkel és négy gyermekükkel együtt sodort el az áradat.

Későn este a lakásában lévő másfél méteres vízben találtak rá a segélymunkások egy magányosan élő, 89 esztendős mozgássérült asszonyra, aki belefulladt az otthonát elárasztó vízbe. Houstonban és környékén egyébként egész nap megállás nélkül zuhogott az eső, a katasztrófa-elhárítás (FEMA) szakemberei szerint egy-másfél méteres víz áll az utcákon és az utakon. Összeroppanás fenyegeti a főbb hidakat is, amelyek nem bírják tovább a hatalmas víztömeg nyomását.

Baj lehet az ipari létesítményeknél

Nemcsak gát szakadt át Houstontól délre, hanem a város nyugati szélén két víztározó is túlcsordult, az egyik teljesen elárasztott egy háromezer otthonból álló negyedet. Sürgősen kell menteni az embereket egy másik negyedben is, ahol vegyi üzem van, és a terjengő kellemetlen szagból ítélve veszélyes anyagok kerülhettek a sebesen rohanó áradatba. Az olajfinomítók mindegyikét lezárták, az ExxonMobil kedden este bejelentette, hogy a vihar két olajfinomítójában is komoly károkat okozott. A Houstontól nem messze lévő két atomerőmű azonban, szóvivője közlése szerint, a vihar ellenére is teljes erővel működik.

Houstonban és környékén a mentők háztömbről háztömbre járnak, módszeresen próbálják átfésülni a negyedeket. Még mindig nem tudják pontosan, hogy hányan rekedhettek a víz fogságában. Sylvester Turner, Houston polgármestere helyi idő szerint éjféltől reggel ötig kijárási tilalmat rendelt el. A helybéliek figyelmét mindenütt felhívják arra, hogy ne próbálkozzanak kimenekülni otthonaikból a vízben álló utcákra, mert nagy a járványveszély, valamint a csatornalével is szennyezett áradatban kígyók és alligátorok is sodródhatnak.

A szövetségi katasztrófa-elhárítási hivatal (FEMA) kedden este bejelentette: szerdán a szingapúri védelmi minisztérium négy katonai helikoptere érkezik Texasba, hogy bekapcsolódjon a mentési munkálatokba. A felajánlást a szingapúri miniszterelnök tette kedden délután - telefonon - Donald Trump amerikai elnöknek.